У Харкові ще гасять пожежу на підприємстві, що виникла через удари

Протягом доби у Харкові та області пожежники виїжджали гасити 34 загоряння.

“За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Берестинському, Куп’янському, Ізюмському, Лозівському, Чугуївському районах області та м. Харків. Пʼять із цих пожеж виникли на відкритих територіях, де горіли суха трава, очерет та пожнивні залишки“, – пишуть у ДСНС України в Харківській області.

Також, за даними рятувальників, у Київському районі міста досі вирує пожежа, яка виникла внаслідок обстрілу підприємства.

“Ліквідовано 18 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 8,3 га. Внаслідок побутових пожеж 1 людина загинула”, – додали у ДСНС.