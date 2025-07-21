У Харкові ще гасять пожежу на підприємстві, що виникла через удари
Протягом доби у Харкові та області пожежники виїжджали гасити 34 загоряння.
“За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Берестинському, Куп’янському, Ізюмському, Лозівському, Чугуївському районах області та м. Харків. Пʼять із цих пожеж виникли на відкритих територіях, де горіли суха трава, очерет та пожнивні залишки“, – пишуть у ДСНС України в Харківській області.
Також, за даними рятувальників, у Київському районі міста досі вирує пожежа, яка виникла внаслідок обстрілу підприємства.
“Ліквідовано 18 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 8,3 га. Внаслідок побутових пожеж 1 людина загинула”, – додали у ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2025 в 08:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби у Харкові та області пожежники виїжджали гасити 34 загоряння.".