Live
  • Пн 21.07.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.75
  • EUR 48.61

В Харькове еще пытаются потушить пожар на предприятии, возникший из-за ударов

Происшествия 08:40   21.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове еще пытаются потушить пожар на предприятии, возникший из-за ударов

В течение суток в Харькове и области пожарные выезжали тушить 34 возгорания.

«За сутки в Харьковской области спасатели привлекались к тушению 11 пожаров, вызванных вражескими обстрелами в Берестинском, Купянском, Изюмском, Лозовском, Чугуевском районах области и г. Харьков. Пять из этих пожаров возникли на открытых территориях, где горели сухая трава, камыши и пожнивные остатки», –  пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также, по данным спасателей, в Киевском районе города до сих пор бушует пожар, который возник в результате обстрела предприятия.

«Ликвидировано 18 пожаров в природных экосистемах на общей площади более 8,3 га. В результате бытовых пожаров 1 человек погиб», – добавили в ГСЧС.

Читайте также: Пожар на предприятии, повреждена многоэтажка: подробности обстрелов Харькова

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 21 июля: ночью в Харькове было 12 «прилетов»
Новости Харькова — главное за 21 июля: ночью в Харькове было 12 «прилетов»
21.07.2025, 08:52
Пожар на предприятии, повреждена многоэтажка: подробности обстрелов Харькова
Пожар на предприятии, повреждена многоэтажка: подробности обстрелов Харькова
21.07.2025, 06:40
Прогноз погоды в Харькове и области на 21 июля: днем дождь и гроза
Прогноз погоды в Харькове и области на 21 июля: днем дождь и гроза
20.07.2025, 20:00
В Харькове еще пытаются потушить пожар на предприятии, возникший из-за ударов
В Харькове еще пытаются потушить пожар на предприятии, возникший из-за ударов
21.07.2025, 08:40
Сегодня 21 июля: какой праздник и день в истории
Сегодня 21 июля: какой праздник и день в истории
21.07.2025, 06:00
Обстреляли базу отдыха, железнодорожную станцию – куда били оккупанты
Обстреляли базу отдыха, железнодорожную станцию – куда били оккупанты
21.07.2025, 09:20

Новости по теме:

08:35
ГСЧС: на Безлюдовке утонул мужчина, горели леса в Харьковской области
07:21
ГСЧС: 32 пожара было в регионе, шесть возгораний в лесах тушат до сих пор
07:55
Четыре пожара в лесах пытаются потушить в ГСЧС: за сутки почти 70 возгораний
08:15
Спасатели достали из воды тело мужчины – подробности от ГСЧС
08:04
Ночью пожары из-за ударов были не только в Новобаварском районе – ГСЧС 📷 📹

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «В Харькове еще пытаются потушить пожар на предприятии, возникший из-за ударов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 июля 2025 в 08:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в Харькове и области пожарные выезжали тушить 34 возгорания.".