В Харькове еще пытаются потушить пожар на предприятии, возникший из-за ударов

В течение суток в Харькове и области пожарные выезжали тушить 34 возгорания.

«За сутки в Харьковской области спасатели привлекались к тушению 11 пожаров, вызванных вражескими обстрелами в Берестинском, Купянском, Изюмском, Лозовском, Чугуевском районах области и г. Харьков. Пять из этих пожаров возникли на открытых территориях, где горели сухая трава, камыши и пожнивные остатки», – пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также, по данным спасателей, в Киевском районе города до сих пор бушует пожар, который возник в результате обстрела предприятия.

«Ликвидировано 18 пожаров в природных экосистемах на общей площади более 8,3 га. В результате бытовых пожаров 1 человек погиб», – добавили в ГСЧС.