В Харькове еще пытаются потушить пожар на предприятии, возникший из-за ударов
В течение суток в Харькове и области пожарные выезжали тушить 34 возгорания.
«За сутки в Харьковской области спасатели привлекались к тушению 11 пожаров, вызванных вражескими обстрелами в Берестинском, Купянском, Изюмском, Лозовском, Чугуевском районах области и г. Харьков. Пять из этих пожаров возникли на открытых территориях, где горели сухая трава, камыши и пожнивные остатки», – пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Также, по данным спасателей, в Киевском районе города до сих пор бушует пожар, который возник в результате обстрела предприятия.
«Ликвидировано 18 пожаров в природных экосистемах на общей площади более 8,3 га. В результате бытовых пожаров 1 человек погиб», – добавили в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, пожары, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2025 в 08:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в Харькове и области пожарные выезжали тушить 34 возгорания.".