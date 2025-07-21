Новости Харькова — главное за 21 июля: ночью в Харькове было 12 «прилетов»

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Ночью россияне обстреляли Киевский район Харькова. Массированная атака БпЛА началось около 01:30. Россияне выпускали по городу «Шахеды», уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

После четырех взрывов на месте «прилетов» начались пожары, проинформировал мэр Игорь Терехов.

В результате еще нескольких ударов по городу армия РФ повредила многоэтажку.

«По локации одного из прилетов – выбиты окна в одном из ЖК, повреждены дорога, трамвайные рельсы и электропровода», – уточнил городской голова.

Пострадавших вследствие атаки нет, констатировал начальник ХОВА. Предварительно, этой ночью в Харькове было как минимум 12 «прилетов», сообщил мэр.