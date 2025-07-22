Всегда много людей — Терехов о парке, где был «прилет», и тактике «Шахедов»📹

Городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал об атаке на город днем 22 июля, а также обстрелах и разрушениях за минувшую неделю.

«Сегодня в Харькове было неспокойно. В 15:43 было зафиксировано попадание дрона «Черника», ударившего в любимое место харьковчан. Это Индустриальный район, парк Зеленый Гай, где всегда очень много людей. К счастью, никто не пострадал. Кроме этого, в пять тоже было зафиксировано попадание БпЛА. Он не разорвался, но упал на территорию частного домовладения. Немного было повреждено домовладение», — сообщил подробности Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он напомнил, что ночью на 21 июля по Харькову ударили 12 «Шахедов» — по четырем локациям. Еще 15 беспилотников сбили силы ПВО в области.

«К сожалению, мы постоянно находимся под обстрелами, и среди всех крупных городов Украины Харьков пострадал и страдает больше всего. И сегодня мы имеем, к сожалению, такую печальную статистику: если взять прошлый месяц, то было повреждено 383 здания. Это и жилой сектор, и частные дома, и объекты критической инфраструктуры. В общей сложности было выбито 5000 окон», — отметил мэр Харькова.

Он прокомментировал изменения в «поведении «Шахедов».

«Да, тактика россиян изменилась, и мы это видим, очень хорошо видим. Если раньше были, знаете ли, «прилеты» по разным районам города Харькова, одиночные «прилеты», несколько «Шахедов» запускали по разным районам, то сегодня тактика изменилась, и мы это видели 15 июля, когда за 14 минут было попадание 16 дронов. Вы понимаете, какой наплыв и как тяжело ПВО справляться с этой напастью. Поэтому россияне меняют тактику, и нам нужно реагировать на это и задействовать свои рычаги, чтобы по-другому реагировать на эти атаки», — пояснил Терехов.