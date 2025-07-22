Всегда много людей — Терехов о парке, где был «прилет», и тактике «Шахедов»📹
Городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал об атаке на город днем 22 июля, а также обстрелах и разрушениях за минувшую неделю.
«Сегодня в Харькове было неспокойно. В 15:43 было зафиксировано попадание дрона «Черника», ударившего в любимое место харьковчан. Это Индустриальный район, парк Зеленый Гай, где всегда очень много людей. К счастью, никто не пострадал. Кроме этого, в пять тоже было зафиксировано попадание БпЛА. Он не разорвался, но упал на территорию частного домовладения. Немного было повреждено домовладение», — сообщил подробности Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Он напомнил, что ночью на 21 июля по Харькову ударили 12 «Шахедов» — по четырем локациям. Еще 15 беспилотников сбили силы ПВО в области.
«К сожалению, мы постоянно находимся под обстрелами, и среди всех крупных городов Украины Харьков пострадал и страдает больше всего. И сегодня мы имеем, к сожалению, такую печальную статистику: если взять прошлый месяц, то было повреждено 383 здания. Это и жилой сектор, и частные дома, и объекты критической инфраструктуры. В общей сложности было выбито 5000 окон», — отметил мэр Харькова.
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Он прокомментировал изменения в «поведении «Шахедов».
«Да, тактика россиян изменилась, и мы это видим, очень хорошо видим. Если раньше были, знаете ли, «прилеты» по разным районам города Харькова, одиночные «прилеты», несколько «Шахедов» запускали по разным районам, то сегодня тактика изменилась, и мы это видели 15 июля, когда за 14 минут было попадание 16 дронов. Вы понимаете, какой наплыв и как тяжело ПВО справляться с этой напастью. Поэтому россияне меняют тактику, и нам нужно реагировать на это и задействовать свои рычаги, чтобы по-другому реагировать на эти атаки», — пояснил Терехов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БпЛА Черника-2, новости Харькова, обстрелы, прилет, разрушения, руйнування, терехов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 20:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал об атаке на город днем 22 июля, а также обстрелах и разрушениях за минувшую неделю".