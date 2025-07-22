Взрыв в парке отдыха в Харькове: ударил российский БпЛА, второй не детонировал
В Нацполиции сообщили, куда прилетели дроны оккупантов днем 22 июля в Харькове, а также — о последствиях ударов.
«22 июля во время очередной атаки на Харьков зафиксировано падение двух враждебных БпЛА в Индустриальном районе города. К счастью, никто из граждан не пострадал. Один из беспилотников упал в парке отдыха и взорвался. Другой – на территории частного домовладения, где не сдетонировал», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Тот из беспилотников, который упал без детонации, обезвреживали взрывотехники полиции. Для этого на территории, куда упала вражеская техника, провели осмотр, сняли обломки с крыши дома, а боевую часть обезвредили.
В полиции не уточнили тип беспилотников, которыми атаковали россияне. Ранее мэр Харькова Игорь Терехов информировал, что это были две «Черники».
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 18:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Нацполиции сообщили, куда прилетели дроны оккупантов днем 22 июля в Харькове, а также — о последствиях ударов".