Live
  • Вт 22.07.2025
  • Харьков  +28°С
  • USD 41.82
  • EUR 48.79

Взрыв в парке отдыха в Харькове: ударил российский БпЛА, второй не детонировал

Происшествия 18:44   22.07.2025
Оксана Горун
Взрыв в парке отдыха в Харькове: ударил российский БпЛА, второй не детонировал

В Нацполиции сообщили, куда прилетели дроны оккупантов днем 22 июля в Харькове, а также — о последствиях ударов.

«22 июля во время очередной атаки на Харьков зафиксировано падение двух враждебных БпЛА в Индустриальном районе города. К счастью, никто из граждан не пострадал. Один из беспилотников упал в парке отдыха и взорвался. Другой – на территории частного домовладения, где не сдетонировал», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Тот из беспилотников, который упал без детонации, обезвреживали взрывотехники полиции. Для этого на территории, куда упала вражеская техника, провели осмотр, сняли обломки с крыши дома, а боевую часть обезвредили.

БпЛА Черника упал в Харькове

В полиции не уточнили тип беспилотников, которыми атаковали россияне. Ранее мэр Харькова Игорь Терехов информировал, что это были две «Черники».

Читайте также: Из пенопласта и с самонаведением. Все о БпЛА Черника-2, ударившем по Харькову

Автор: Оксана Горун
Популярно
Есть работа в Харьковском зоопарке: вакантна одна из руководящих должностей
Есть работа в Харьковском зоопарке: вакантна одна из руководящих должностей
22.07.2025, 14:36
Штормовое предупреждение на 23 июля по Харькову и области: гроза, шквалы, град
Штормовое предупреждение на 23 июля по Харькову и области: гроза, шквалы, град
22.07.2025, 14:06
Взрыв в парке отдыха в Харькове: ударил российский БпЛА, второй не детонировал
Взрыв в парке отдыха в Харькове: ударил российский БпЛА, второй не детонировал
22.07.2025, 18:44
Харьковчан приглашают на службу в НГУ: какие условия и вакансии
Харьковчан приглашают на службу в НГУ: какие условия и вакансии
22.07.2025, 16:04
Два «прилета» российских БпЛА «Черника» зафиксировали в Харькове — Терехов
Два «прилета» российских БпЛА «Черника» зафиксировали в Харькове — Терехов
22.07.2025, 17:09
«Последствия могут быть трагическими» — Немичев выступил против ХарьковПрайда
«Последствия могут быть трагическими» — Немичев выступил против ХарьковПрайда
22.07.2025, 18:26

Новости по теме:

14:08
Хорошие новости сообщил «Ахиллес»: что получили защитники Харьковщины
21:18
Новости Харькова – главное за 19 июля: продвижение РФ, скандал нардепа и ХОВА
11:10
Новый дрон «Черника» ударил по Харькову – что о нем известно рассказал Терехов
07:25
Ночью харьковчане слышали взрывы – что это было
21:22
Новости Харькова — главное 28 июня: махинации на фортификациях, слышали взрывы

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Взрыв в парке отдыха в Харькове: ударил российский БпЛА, второй не детонировал»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 18:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Нацполиции сообщили, куда прилетели дроны оккупантов днем 22 июля в Харькове, а также — о последствиях ударов".