Взрыв в парке отдыха в Харькове: ударил российский БпЛА, второй не детонировал

В Нацполиции сообщили, куда прилетели дроны оккупантов днем 22 июля в Харькове, а также — о последствиях ударов.

«22 июля во время очередной атаки на Харьков зафиксировано падение двух враждебных БпЛА в Индустриальном районе города. К счастью, никто из граждан не пострадал. Один из беспилотников упал в парке отдыха и взорвался. Другой – на территории частного домовладения, где не сдетонировал», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Тот из беспилотников, который упал без детонации, обезвреживали взрывотехники полиции. Для этого на территории, куда упала вражеская техника, провели осмотр, сняли обломки с крыши дома, а боевую часть обезвредили.

В полиции не уточнили тип беспилотников, которыми атаковали россияне. Ранее мэр Харькова Игорь Терехов информировал, что это были две «Черники».