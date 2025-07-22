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Два «прилета» российских БпЛА «Черника» зафиксировали в Харькове — Терехов

Происшествия 17:09   22.07.2025
Елена Нагорная
Два «прилета» российских БпЛА «Черника» зафиксировали в Харькове — Терехов

В Индустриальном районе зафиксировали попадание российского БпЛА типа «Черника».

Дополнено в 17:09. Зафиксирован еще один удар вражеским БпЛА «Черника» по Индустриальному району, написал Игорь Терехов.

«По предварительной информации — попадание в частный дом. Пока без пострадавших. Продолжается обследование места прилета», — сообщил мэр Харькова.

16:20. На данный момент — без пострадавших и без разрушений.

Напомним, впервые об ударе по Харькову БпЛА «Черника» мэр Игорь Терехов сообщил 30 июня, подводя итоги обстрелов за неделю. По его словам, беспилотник похож по мощности на «Молнию», но имеет другую конструкцию. Хотя раньше в Харьков такое не долетало, российские источники сообщали о «Чернике» еще в 2022 году. Сейчас используют обновленную версию «Черника-2». Это крыло из пенопласта, несущее боевую часть в 3,5 кг. Дрон в автоматическом режиме летит к цели по заданным координатам, а в конце полета удар корректирует оператор. По утверждениям россиян, дальность полета их БпЛА может достигать 100 км, а высота – до 1 км.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 17:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Индустриальном районе зафиксировали попадание российского БпЛА типа «Черника».".