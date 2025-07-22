Два «прильоти» російських БпЛА «Черника» зафіксували в Харкові – Терехов

В Індустріальному районі зафіксували влучання російських БпЛА типу «Черника».

Доповнено о 17:09. Зафіксовано ще один удар ворожим БпЛА “Черника” по Індустріальному району, написав Ігор Терехов.

” За попередньою інформацією – потрапляння у приватний будинок. Наразі без постраждалих. Триває обстеження місця прильоту”, – повідомив мер Харкова.

16:20. На цей час – без постраждалих і без руйнувань.

Нагадаємо, вперше про удар по Харкову БпЛА “Черника” мер Ігор Терехов повідомив 30 червня, підбиваючи підсумки обстрілів за тиждень. За його словами, безпілотник схожий за потужністю на «Молнию», але має іншу конструкцію. Хоча раніше до Харкова таке не долітало, російські джерела повідомляли про «Чернику» ще у 2022 році. Наразі використовують оновлену версію «Черника-2». Це крило з пінопласту, що несе бойову частину 3,5 кг. Дрон в автоматичному режимі летить до цілі за заданими координатами, а наприкінці польоту удар коригує оператор. За твердженнями росіян, дальність польоту їхнього БпЛА може сягати 100 км, а висота – до 1 км.