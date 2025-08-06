Перші ДРГ РФ на околицях Куп’янська: Коваленко сказав, що ситуація негативна

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко оцінив ситуацію, що складається в районі Куп’янська та констатував, що наразі події розвиваються “вкрай негативно”.

“Ситуація така, що росіяни мають вихід на околиці правобережного Купʼянська. Це вкрай негативна ситуація, як ми бачимо. Вони контролюють логістику безпосередньо, яка йде на північ Купʼянська. Але найбільша проблема полягає в тому, що вони з Радьківки намагаються вийти на Мирне. Тобто ми зараз можемо спостерігати перші появи російських ДРГ та штурмовиків десь там на околицях правобережного Купʼянська”, – пояснив Коваленко.

Водночас, зазначив експерт, росіяни не поспішають штурмувати місто. Наразі ворог намагається просуватися через Грушівку, щоб перерізати логістику на цій ділянці фронту – на західному напрямку від Куп’янська.

“Ситуація, м’яко кажучи, негативна, якщо буде перерізано саме цю логістику. Так, залишається ще південна логістика, як ви бачите, І вона може забезпечувати Купʼянськ саме через південь, але вона перерізана в районі Сенькове. І тільки рокадні дороги, якимись рокадними дорогами на неї може виходити забезпечення Купʼянська, трохи вже південніше від самої правобережної частини міста. Тому, я скажу так, ситуація з оцією метастазою, з цим апендиксом, який тут розташувався, вона вкрай негативна”, – констатував аналітик.

Відео: Oboz.ua