ISW: росіяни намагалися просунутися біля Гоптівки та поблизу Куп’янська
Про те, де на Харківщині намагалися прорватись росіяни, розповіли в Інституті вивчення війни (ISW).
За останні два дні основні бої на півночі Харківської області точилися в районі Козачої Лопані, Кудіївки та Гоптівки. Однак просунутися ворог так і не зміг.
Крім того, росіяни заявили, що армія РФ захопила частину нових територій на південному сході від Куп’янська. Але інформація виявилася фейковою, стверджують аналітики.
“Російські війська атакували під самим Куп’янськом; на захід від Куп’янська біля Соболівки; на північний захід від Куп’янська поблизу Мирного; на північ від Куп’янська біля Голубівки; на північний схід від Куп’янська в районі Красного Першого, Дворічної, Фиголівки і Колодязного; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки і на південний схід від Куп’янська біля Степової Новоселівки 4 і 5 серпня”, – додали експерти.
На Борівському напрямку ЗС РФ штурмували позиції ЗСУ у районі Загризового, Богуславки, Греківки, Чернещини, Дружелюбівки та Ольгівки.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2025 в 07:33;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де на Харківщині намагалися прорватись росіяни, розповіли в Інституті вивчення війни (ISW).".