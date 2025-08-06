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ISW: россияне пытались продвинуться около Гоптовки и возле Купянска

Украина 07:33   06.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
ISW: россияне пытались продвинуться около Гоптовки и возле Купянска

О том, где на Харьковщине пытались прорваться россияне, рассказали в Институте изучения войны (ISW).

За последние два дня основные бои на севере Харьковской области шли в районе Казачьей Лопани, Кудеевки и Гоптовки. Однако продвинуться враг так и не смог.

Кроме того, россияне заявили, что армия РФ захватила часть новых территорий на юго-востоке от Купянска. Но информация оказалась фейковой, утверждают аналитики.

«Российские войска атаковали под самим Купянском; к западу от Купянска возле Соболевки; северо-западнее Купянска близ Мирового; к северу от Купянска возле Голубовки; северо-восточнее Купянска в районе Красного Первого, Двуречной, Фиголовки, Колодязного; восточнее Купянска вблизи Петропавловки и юго-восточнее Купянска возле Степной Новоселовки 4 и 5 августа», – добавили эксперты.

На Боровском направлении ВС РФ штурмовали позиции ВСУ в районе Загрызово, Богуславки, Грековки, Чернещины, Дружелюбовки и Ольговки.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 августа 2025 в 07:33;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где на Харьковщине пытались прорваться россияне, рассказали в Институте изучения войны (ISW).".