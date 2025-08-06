ISW: россияне пытались продвинуться около Гоптовки и возле Купянска
О том, где на Харьковщине пытались прорваться россияне, рассказали в Институте изучения войны (ISW).
За последние два дня основные бои на севере Харьковской области шли в районе Казачьей Лопани, Кудеевки и Гоптовки. Однако продвинуться враг так и не смог.
Кроме того, россияне заявили, что армия РФ захватила часть новых территорий на юго-востоке от Купянска. Но информация оказалась фейковой, утверждают аналитики.
«Российские войска атаковали под самим Купянском; к западу от Купянска возле Соболевки; северо-западнее Купянска близ Мирового; к северу от Купянска возле Голубовки; северо-восточнее Купянска в районе Красного Первого, Двуречной, Фиголовки, Колодязного; восточнее Купянска вблизи Петропавловки и юго-восточнее Купянска возле Степной Новоселовки 4 и 5 августа», – добавили эксперты.
На Боровском направлении ВС РФ штурмовали позиции ВСУ в районе Загрызово, Богуславки, Грековки, Чернещины, Дружелюбовки и Ольговки.
Читайте также: Заявления РФ о захвате «Гоптовки» на Харьковщине прокомментировали в ГПСУ 📹
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, институт изучения войны, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ISW: россияне пытались продвинуться около Гоптовки и возле Купянска»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 августа 2025 в 07:33;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где на Харьковщине пытались прорваться россияне, рассказали в Институте изучения войны (ISW).".