ISW: россияне пытались продвинуться около Гоптовки и возле Купянска

О том, где на Харьковщине пытались прорваться россияне, рассказали в Институте изучения войны (ISW).

За последние два дня основные бои на севере Харьковской области шли в районе Казачьей Лопани, Кудеевки и Гоптовки. Однако продвинуться враг так и не смог.

Кроме того, россияне заявили, что армия РФ захватила часть новых территорий на юго-востоке от Купянска. Но информация оказалась фейковой, утверждают аналитики.

«Российские войска атаковали под самим Купянском; к западу от Купянска возле Соболевки; северо-западнее Купянска близ Мирового; к северу от Купянска возле Голубовки; северо-восточнее Купянска в районе Красного Первого, Двуречной, Фиголовки, Колодязного; восточнее Купянска вблизи Петропавловки и юго-восточнее Купянска возле Степной Новоселовки 4 и 5 августа», – добавили эксперты.

На Боровском направлении ВС РФ штурмовали позиции ВСУ в районе Загрызово, Богуславки, Грековки, Чернещины, Дружелюбовки и Ольговки.