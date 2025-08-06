Первые ДРГ РФ на окраинах Купянска: Коваленко сообщил о «негативной ситуации»

Военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко оценил ситуацию, которая складывается в районе Купянска и констатировал, что на данный момент события развиваются «крайне негативно».

«Ситуация такова, что у россиян есть выход на окраины правобережного Купянска. Это очень негативная ситуация, как мы видим. Они контролируют логистику напрямую, которая идет на север Купянска. Но самая большая проблема состоит в том, что они из Радьковки пытаются выйти на Мировое. То есть, мы сейчас можем наблюдать первые появления российских ДРГ и штурмовиков где-то там на окраинах правобережного Купянска», – объяснил Коваленко.

Вместе с тем, отметил эксперт, россияне не спешат штурмовать город. На данный момент враг пытается продвигаться через Грушевку, чтобы перерезать логистику на этом участке фронта – на западном направлении от Купянска.

«Ситуация, мягко говоря, негативная, если будет перерезана именно эта логистика. Да, остается еще южная логистика, как вы видите, и она может обеспечивать Купянск именно через юг, но она перерезана в районе Сеньково. И только рокадные дороги, какими-то рокадными дорогами на нее может выходить обеспечение Купянска чуть южнее самой правобережной части города. Поэтому, я скажу так: ситуация с этой метастазой, с этим аппендиксом, который здесь расположился, она крайне отрицательна», – констатировал аналитик.

Видео: Oboz.ua