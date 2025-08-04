Війська РФ атакували в напрямку Гоптівки на півночі від Харкова – Генштаб ЗСУ

Сім разів атакували російські військові на Харківщині від початку доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак росіян. Вони намагаються просунутися в бік Козачої Лопані, Гоптівки та Колодязного, а також поблизу Красного Першого.

На Куп’янському напрямку окупанти двічі намагалися прорвати українську оборону в районі населеного пункту Голубівка.

Нагадаємо, 4 серпня американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що російські джерела заявляють про захоплення КПП “Гоптівка” на півночі Харківської області. Проте аналітики не змогли знайти цьому підтвердження. Генштаб ЗСУ вранці 4 серпня повідомляв, що за минулу добу на Південно-Слобожанському напрямку бої точилися лише в районі Вовчанська. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко відреагував: росіяни справді штурмували «Гоптівку». Проте бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади ліквідували понад десять окупантів, а десятки інших втекли назад до РФ. Він наголосив, що «Гоптівка» перебуває під повним контролем Сил оборони України.