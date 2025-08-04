Войска РФ атаковали в направлении Гоптовки на севере от Харькова — Генштаб ВСУ
Семь раз атаковали российские военные в Харьковской области с начала суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять атак россиян. Военные РФ пытаются продвинуться в сторону Казачьей Лопани, Гоптовки и Колодязного, а также вблизи Красного Первого.
На Купянском направлении оккупанты дважды пытались прорвать украинскую оборону в районе населенного пункта Голубовка.
Напомним, 4 августа американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские источники заявляют о захвате КПП «Гоптовка» на севере Харьковской области. Однако аналитики не смогли найти этому подтверждения. Генштаб ВСУ утром 4 августа сообщал, что за минувшие сутки на Южно-Слобожанском направлении бои шли лишь в районе Волчанска. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко отреагировал: россияне действительно штурмовали «Гоптовку». Однако бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады ликвидировали более десяти оккупантов, а десятки других сбежали обратно в РФ. Он подчеркнул, что «Гоптовка» находится под полным контролем Сил обороны Украины.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, гоптовка, новости Харькова, фронт;
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2025 в 17:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь раз атаковали российские военные в Харьковской области с начала суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".