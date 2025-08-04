Live
  • Пн 04.08.2025
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.76
  • EUR 47.64

Войска РФ атаковали в направлении Гоптовки на севере от Харькова — Генштаб ВСУ

Фронт 17:19   04.08.2025
Елена Нагорная
Войска РФ атаковали в направлении Гоптовки на севере от Харькова — Генштаб ВСУ Карта DeepState

Семь раз атаковали российские военные в Харьковской области с начала суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять атак россиян. Военные РФ пытаются продвинуться в сторону Казачьей Лопани, Гоптовки и Колодязного, а также вблизи Красного Первого.

На Купянском направлении оккупанты дважды пытались прорвать украинскую оборону в районе населенного пункта Голубовка.

Напомним, 4 августа американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские источники заявляют о захвате КПП «Гоптовка» на севере Харьковской области. Однако аналитики не смогли найти этому подтверждения. Генштаб ВСУ утром 4 августа сообщал, что за минувшие сутки на Южно-Слобожанском направлении бои шли лишь в районе Волчанска. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко отреагировал: россияне действительно штурмовали «Гоптовку». Однако бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады ликвидировали более десяти оккупантов, а десятки других сбежали обратно в РФ. Он подчеркнул, что «Гоптовка» находится под полным контролем Сил обороны Украины.

Читайте также: Стоит ли паниковать из-за попытки РФ штурмовать «Гоптовку» — Задоренко

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Зеленский в Харькове посетил раненых воинов (видео)
Зеленский в Харькове посетил раненых воинов (видео)
04.08.2025, 16:25
Новости Харькова — главное 4 августа: что с «Гоптовкой», приезд Зеленского
Новости Харькова — главное 4 августа: что с «Гоптовкой», приезд Зеленского
04.08.2025, 17:25
Сегодня 4 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 4 августа: какой праздник и день в истории
04.08.2025, 06:00
Появилась новая «Карточка харьковчанина», для кого ее разработали – Терехов
Появилась новая «Карточка харьковчанина», для кого ее разработали – Терехов
04.08.2025, 13:03
Сколько переселенцев живет в Харькове — информация мэрии
Сколько переселенцев живет в Харькове — информация мэрии
01.08.2025, 21:51
Зеленский на Харьковщине встречался с защитниками Липцев и Волчанска (видео)
Зеленский на Харьковщине встречался с защитниками Липцев и Волчанска (видео)
04.08.2025, 17:51

Новости по теме:

16:09
РФ штурмовала в районах Волчанска и Купянска: сводка Генштаба на 16:00
18:00
Наземные атаки и удар КАБами по Харькову — сводка Генштаба ВСУ
17:41
Четыре боя идут на Харьковщине — информация Генштаба ВСУ
17:01
На Харьковщине идут два боя, еще одну атаку россиян отбили — Генштаб ВСУ
17:20
На севере Харьковщины затишье, но были бои на Купянском направлении — Генштаб

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Войска РФ атаковали в направлении Гоптовки на севере от Харькова — Генштаб ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 августа 2025 в 17:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь раз атаковали российские военные в Харьковской области с начала суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".