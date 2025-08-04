Генштаб: за сутки на Харьковщине враг атаковал 17 раз – где шли бои
Утром 4 августа Генштаб ВСУ проинформировал, где пытались прорваться оккупанты в Харьковской области.
На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали восемь боев в районе Волчанска.
Тем временем на Купянском – ВСУ отбили девять штурмов россиян.
«Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки, Новоосинового, Степовой Новоселовки и Новой Кругляковки», – пишут в Генштабе.
Всего за минувшие сутки было 183 боя.
«Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 65 авиационных ударов, применил одну ракету и 103 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 4307 обстрелов, из них 100 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2419 дронов-камикадзе», – уточнили в Генштабе.
Также в ГШ обновили информацию о потерях ВС РФ.
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2025 в 08:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 4 августа Генштаб ВСУ проинформировал, где пытались прорваться оккупанты в Харьковской области.".