Генштаб: за сутки на Харьковщине враг атаковал 17 раз – где шли бои

Утром 4 августа Генштаб ВСУ проинформировал, где пытались прорваться оккупанты в Харьковской области.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали восемь боев в районе Волчанска.

Тем временем на Купянском – ВСУ отбили девять штурмов россиян.

«Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки, Новоосинового, Степовой Новоселовки и Новой Кругляковки», – пишут в Генштабе.

Всего за минувшие сутки было 183 боя.

«Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 65 авиационных ударов, применил одну ракету и 103 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 4307 обстрелов, из них 100 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2419 дронов-камикадзе», – уточнили в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о потерях ВС РФ.