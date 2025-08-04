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Генштаб: за сутки на Харьковщине враг атаковал 17 раз – где шли бои

Украина 08:15   04.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: за сутки на Харьковщине враг атаковал 17 раз – где шли бои

Утром 4 августа Генштаб ВСУ проинформировал, где пытались прорваться оккупанты в Харьковской области.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали восемь боев в районе Волчанска.

Тем временем на Купянском – ВСУ отбили девять штурмов россиян.

«Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки, Новоосинового, Степовой Новоселовки и Новой Кругляковки», – пишут в Генштабе.

Всего за минувшие сутки было 183 боя.

«Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 65 авиационных ударов, применил одну ракету и 103 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 4307 обстрелов, из них 100 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2419 дронов-камикадзе», – уточнили в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о потерях ВС РФ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2025 в 08:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 4 августа Генштаб ВСУ проинформировал, где пытались прорваться оккупанты в Харьковской области.".