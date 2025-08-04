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Генштаб: за добу на Харківщині ворог атакував 17 разів – де точилися бої

Україна 08:15   04.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: за добу на Харківщині ворог атакував 17 разів – де точилися бої

Вранці 4 серпня Генштаб ЗСУ поінформував, де намагалися прорватися окупанти у Харківській області.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували вісім боїв у районі Вовчанська.

Тим часом на Куп’янському – ЗСУ відбили дев’ять штурмів росіян.

“Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах Голубівки, Петропавлівки, Новоосинового, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки”, – пишуть у Генштабі.

Загалом по всій лінії зіткнення за добу було 183 бої.

“Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 65 авіаційних ударів, застосував одну ракету й 103 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4307 обстрілів, з них 100 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2419 дронів-камікадзе”, – уточнили у Генштабі.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати ЗС РФ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2025 в 08:15;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 4 серпня Генштаб ЗСУ поінформував, де намагалися прорватися окупанти у Харківській області.".