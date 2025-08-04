Генштаб: за добу на Харківщині ворог атакував 17 разів – де точилися бої

Вранці 4 серпня Генштаб ЗСУ поінформував, де намагалися прорватися окупанти у Харківській області.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували вісім боїв у районі Вовчанська.

Тим часом на Куп’янському – ЗСУ відбили дев’ять штурмів росіян.

“Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах Голубівки, Петропавлівки, Новоосинового, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки”, – пишуть у Генштабі.

Загалом по всій лінії зіткнення за добу було 183 бої.

“Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 65 авіаційних ударів, застосував одну ракету й 103 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4307 обстрілів, з них 100 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2419 дронів-камікадзе”, – уточнили у Генштабі.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати ЗС РФ.