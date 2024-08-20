Верховна Рада заборонила УПЦ Московського патріархату в Україні

На фото – колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський (УПЦ МП) Єлисей благословляє гауляйтера тимчасово окупованої частини Харківщини Віталія Ганчева

Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроєкт №8371, який передбачає заборону діяльності в Україні пов’язаних із РФ релігійних організацій.

Закон набирає чинності через 30 днів із дня його опублікування, повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

“Але окрім одного пункту – згідно з ним громади УПЦ МП матимуть дев’ять місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ”, – уточнив нардеп.

Законопроєкт у другому читанні підтримали 265 депутатів.



Фото: Ярослав Желєзняк/Telegram

29 були проти, четверо утрималися та 24 не голосували. За фракціями:

Слуга народу – четверо проти й троє утрималися;

Європейська солідарність – всі за;

Батьківщина – всі за;

Платформа за життя та мир – 17 проти;

За майбутнє – всі за;

Голос – всі за;

Довіра – всі за;

Відновлення України – сім проти та один утримався;

Позафракційні – один проти.



Фото: Ярослав Желєзняк/Telegram

Нагадаємо, законопроєкт №8371 зареєстрували у Верховній Раді 19 січня 2023 року.

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