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Верховна Рада заборонила УПЦ Московського патріархату в Україні

Політика 13:43   20.08.2024
Олена Нагорна
Верховна Рада заборонила УПЦ Московського патріархату в Україні На фото – колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський (УПЦ МП) Єлисей благословляє гауляйтера тимчасово окупованої частини Харківщини Віталія Ганчева

Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроєкт №8371, який передбачає заборону діяльності в Україні пов’язаних із РФ релігійних організацій.

Закон набирає чинності через 30 днів із дня його опублікування, повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

“Але окрім одного пункту – згідно з ним громади УПЦ МП матимуть дев’ять місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ”, – уточнив нардеп.

Законопроєкт у другому читанні підтримали 265 депутатів.


Фото: Ярослав Желєзняк/Telegram

29 були проти, четверо утрималися та 24 не голосували. За фракціями:

  • Слуга народу – четверо проти й троє утрималися;
  • Європейська солідарність – всі за;
  • Батьківщина – всі за;
  • Платформа за життя та мир – 17 проти;
  • За майбутнє – всі за;
  • Голос – всі за;
  • Довіра – всі за;
  • Відновлення України – сім проти та один утримався;
  • Позафракційні – один проти.


Фото: Ярослав Желєзняк/Telegram

Нагадаємо, законопроєкт №8371 зареєстрували у Верховній Раді 19 січня 2023 року.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2024 в 13:43;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроєкт №8371, який передбачає заборону діяльності в Україні пов’язаних із РФ релігійних організацій.".