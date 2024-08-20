Верховна Рада заборонила УПЦ Московського патріархату в Україні
На фото – колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський (УПЦ МП) Єлисей благословляє гауляйтера тимчасово окупованої частини Харківщини Віталія Ганчева
Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроєкт №8371, який передбачає заборону діяльності в Україні пов’язаних із РФ релігійних організацій.
Закон набирає чинності через 30 днів із дня його опублікування, повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.
“Але окрім одного пункту – згідно з ним громади УПЦ МП матимуть дев’ять місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ”, – уточнив нардеп.
Законопроєкт у другому читанні підтримали 265 депутатів.
Фото: Ярослав Желєзняк/Telegram
29 були проти, четверо утрималися та 24 не голосували. За фракціями:
- Слуга народу – четверо проти й троє утрималися;
- Європейська солідарність – всі за;
- Батьківщина – всі за;
- Платформа за життя та мир – 17 проти;
- За майбутнє – всі за;
- Голос – всі за;
- Довіра – всі за;
- Відновлення України – сім проти та один утримався;
- Позафракційні – один проти.
Фото: Ярослав Желєзняк/Telegram
Нагадаємо, законопроєкт №8371 зареєстрували у Верховній Раді 19 січня 2023 року.
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- Категорії: Політика, Україна; Теги: Верхованая Рада, законопроект, московский патриархат;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2024 в 13:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроєкт №8371, який передбачає заборону діяльності в Україні пов’язаних із РФ релігійних організацій.".