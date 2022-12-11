“Претензії відсутні”, – Харківська єпархія УПЦ (МП) про візит СБУ

У Харківській єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) прокоментували контррозвідувальні заходи, про завершення яких у регіоні 10 грудня оголосила СБУ.

На початку цих заходів до храмів єпархії було допущено адвокатів, а співробітники правоохоронних органів не застосовували насильство щодо духовенства та парафіян і не перешкоджали богослужінням, йдеться у публікації.

“Претензії та зауважень щодо дій співробітників СБУ, Нацгвардії та Державної прикордонної служби України зі сторони Управління Харківської єпархії відсутні”, – зазначили в єпархії.

Також представники церкви запевнили, що продовжуватимуть співпрацю з правоохоронними органами та за першою вимогою надаватимуть доступ до приміщень.

Нагадаємо, що СБУ виявила на території храмів Харківської єпархії УПЦ (МП) бібліотеки з прокремлівською літературою, матеріали, що вихваляють країну-агресорку, а також велику кількість готівки у різній валюті, включно з російськими рублями. В одній із церков зберігалися сухпайки загарбників, там же викрили ченця з паспортом РФ.