«Претензии отсутствуют», — Харьковская епархия УПЦ (МП) о визите СБУ

В Харьковской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) прокомментировали контрразведывательные мероприятия, о завершении которых в регионе 10 декабря объявила СБУ.

В начале этих мероприятий в храмы епархии были допущены адвокаты, а сотрудники правоохранительных органов не применяли насилие в отношении духовенства и прихожан и не препятствовали богослужениям, говорится в публикации.

«Претензии и замечания относительно действий сотрудников СБУ, Нацгвардии и Государственной пограничной службы Украины со стороны Управления Харьковской епархии отсутствуют», — отметили в епархии.

Также представители церкви заверили, что будут продолжать сотрудничество с правоохранительными органами и по первому требованию будут предоставлять доступ в помещения.

Напомним, что СБУ обнаружила на территории храмов Харьковской епархии УПЦ (МП) библиотеки с прокремлевской литературой, материалы, восхваляющие страну-агрессора, а также большое количество наличных в разной валюте, включая российские рубли. В одной из церквей хранились сухпайки захватчиков, там же разоблачили монаха с паспортом РФ.