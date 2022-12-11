«Претензии отсутствуют», — Харьковская епархия УПЦ (МП) о визите СБУ
В Харьковской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) прокомментировали контрразведывательные мероприятия, о завершении которых в регионе 10 декабря объявила СБУ.
В начале этих мероприятий в храмы епархии были допущены адвокаты, а сотрудники правоохранительных органов не применяли насилие в отношении духовенства и прихожан и не препятствовали богослужениям, говорится в публикации.
«Претензии и замечания относительно действий сотрудников СБУ, Нацгвардии и Государственной пограничной службы Украины со стороны Управления Харьковской епархии отсутствуют», — отметили в епархии.
Также представители церкви заверили, что будут продолжать сотрудничество с правоохранительными органами и по первому требованию будут предоставлять доступ в помещения.
Напомним, что СБУ обнаружила на территории храмов Харьковской епархии УПЦ (МП) библиотеки с прокремлевской литературой, материалы, восхваляющие страну-агрессора, а также большое количество наличных в разной валюте, включая российские рубли. В одной из церквей хранились сухпайки захватчиков, там же разоблачили монаха с паспортом РФ.
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2022 в 12:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) прокомментировали контрразведывательные мероприятия, о завершении которых в регионе 10 декабря объявила СБУ.".