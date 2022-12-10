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СБУ: В храмах УПЦ (МП) Харьковщины сухпайки оккупантов и пророссийские агитки

Общество 17:08   10.12.2022
Оксана Якушко
СБУ: В храмах УПЦ (МП) Харьковщины сухпайки оккупантов и пророссийские агитки

СБУ завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Харьковской области.

На территории епархии обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, восхваляющие страну-агрессора, и большое количество наличных в разной валюте, включая российские рубли.

В одной из церквей даже хранились сухпайки армии рф. Там же разоблачили монаха с паспортом рф.

Правоохранители проверяют его возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб страны-агрессора.

Все изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.

Подчеркиваем, что СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 декабря 2022 в 17:08;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Харьковской области.".