СБУ: В храмах УПЦ (МП) Харьковщины сухпайки оккупантов и пророссийские агитки

СБУ завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Харьковской области.

На территории епархии обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, восхваляющие страну-агрессора, и большое количество наличных в разной валюте, включая российские рубли.

В одной из церквей даже хранились сухпайки армии рф. Там же разоблачили монаха с паспортом рф.

Правоохранители проверяют его возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб страны-агрессора.



Все изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.

Подчеркиваем, что СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины.

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