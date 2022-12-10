СБУ обыскивает 14 храмов и соборов УПЦ МП в Харьковской области

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные меры безопасности на объектах УПЦ (МП) на Харьковщине, сообщил прес-офицер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

В частности, речь идет об объектах Харьковской епархии:

• Свято-Покровский мужской монастырь;

• Свято-Благовещенский кафедральный собор;

• Свято-Казанский храм;

• Храм иконы «Согласие погибших»;

• Свято-Успенский храм;

• Свято-Петро-Павловский храм;

• Свято-Николаевский храм;

• Свято-Валентиновский храм;

• Ольгинский храм;

• Храм царицы Тамары;

• Свято-Архангело-Михайловский храм;

• Храм Георгия Победоносца;

• Свято-Владимирский храм;

• а также Свято-Вознесенский кафедральный собор Изюмской епархии УПЦ (МП).

Мероприятия проводятся совместно с Национальной гвардией и Государственной пограничной службой Украины – в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.

Учитывая вооруженную агрессию рф, обыски проводят, чтобы не допустить использования религиозных общин в качестве ячейки «русского мира» и защиты населения от провокаций и террористических актов.



При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению.

Все действия совершаются в пределах действующего законодательства.

Еще раз подчеркиваем: в своей деятельности СБУ действует исключительно в рамках Конституции Украины и действующего законодательства, а также с уважением относится к правам каждого гражданина на свободу выбора вероисповедания и мировоззрения.