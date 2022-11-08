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СБУ разоблачила священника МП, который под Харьковом сотрудничал с оккупантом

Общество 14:21   08.11.2022
Оксана Якушко
СБУ разоблачила священника МП, который под Харьковом сотрудничал с оккупантом

СБУ разоблачила в Харьковской области священника УПЦ МП, который сотрудничал с оккупантом
Отец УПЦ МП работал на гауляйтера Харьковщины в Купянском районе.

Во время оккупации Купянского района священник призвал местную религиозную общину поддержать захватчиков, а в своих проповедях оправдывал преступления агрессора.

Отец всячески способствовал распространению оккупационного режима в захваченной части региона и лично лично контактировал с местным гауляйтером Виталием Ганчевым.

Именно с ним представитель УПЦ МП согласовывал свои действия по использованию церкви для привлечения граждан в ряды врага и дискредитации ВСУ.

Для проведения подрывной деятельности он привлек прихожанку из одного из местных сел, помогавшую ему распространять прокремлевскую пропаганду.

Однако во время освобождения района клирик со своей сообщницей бежали в рф, где скрываются от правосудия.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении и их объявили в розыск.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 14:21;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ разоблачила в Харьковской области священника УПЦ МП, который сотрудничал с оккупантом Отец УПЦ МП работал на гауляйтера Харьковщины в Купянском районе.".