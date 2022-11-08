СБУ разоблачила священника МП, который под Харьковом сотрудничал с оккупантом

СБУ разоблачила в Харьковской области священника УПЦ МП, который сотрудничал с оккупантом

Отец УПЦ МП работал на гауляйтера Харьковщины в Купянском районе.

Во время оккупации Купянского района священник призвал местную религиозную общину поддержать захватчиков, а в своих проповедях оправдывал преступления агрессора.

Отец всячески способствовал распространению оккупационного режима в захваченной части региона и лично лично контактировал с местным гауляйтером Виталием Ганчевым.

Именно с ним представитель УПЦ МП согласовывал свои действия по использованию церкви для привлечения граждан в ряды врага и дискредитации ВСУ.

Для проведения подрывной деятельности он привлек прихожанку из одного из местных сел, помогавшую ему распространять прокремлевскую пропаганду.

Однако во время освобождения района клирик со своей сообщницей бежали в рф, где скрываются от правосудия.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении и их объявили в розыск.