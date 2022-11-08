СБУ викрила на Харківщині священика УПЦ МП, який співпрацював з окупантом

Батько УПЦ МП працював на гауляйтера Харківщини у Куп’янському районі.

Під час тимчасової окупації Куп’янського району священик закликав місцеву релігійну громаду підтримати загарбників, а у своїх «проповідях» виправдовував злочини агресора.

Панотець усіляко сприяв поширенню окупаційного режиму у захопленій частині регіону і для цього особисто контактував з місцевим гауляйтером Віталієм Ганчевим.

Саме з ним представник УПЦ МП погоджував свої дії щодо використання церкви для залучення громадян до лав ворога і дискредитації ЗСУ.

Для проведення підривної діяльності він залучив прихожанку з одного із місцевих селищ, яка допомагала йому поширювати прокремлівську пропаганду.

Однак під час звільнення району клірик зі своєю спільницею втекли до рф, де намагаються переховуватись від правосуддя.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру та оголошено у розшук.