Священник з Ізюма, який проводив екскурсії окупантам, ще й кермував напідпитку

Київський райсуд міста Харкова 30 серпня закрив справу щодо їзди у стані алкогольного сп’яніння священнослужителя Миколи Даниліва.

ПІБ цієї особи повністю збігаються з ПІБ протоієрея Ізюмського Свято-Вознесенського кафедрального собору Ізюмської єпархії УПЦ Московського патріархату, який під час окупації Ізюма проводив екскурсії по собору для армії РФ, повідомляє Харківський антикорупційний центр із посиланням на ухвалу суду.

Зазначається, що 19 серпня 2021 року о 20:49 у Харкові на вул. Шевченка, 26 Микола Данилів керував Dacia Duster у стані алкогольного сп’яніння, що підтвердив газоаналізатор. Проте сам священник з результатами був не згоден, а пройти огляд у медустанові – відмовився.

На засідання суду, яке відбулося більш як через рік після події, Данилів не з’явився. Суд визнав його винним, проте закрив провадження у зв’язку з тим, що закінчився строк притягнення до адміністративної відповідальності.

Данилів потрапив у сюжет російських пропагандистів, коли проводив екскурсію собором для окупантів і священників з РФ. У репортажі Данилів наголосив, що священнослужителі собору спілкуються та взаємодіють із російською армією.