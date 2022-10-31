Священник из Изюма, проводивший экскурсии оккупантам, еще и водил авто подшофе

Киевский райсуд города Харькова 30 августа закрыл дело о езде в состоянии алкогольного опьянения священнослужителя Николая Данылива.

ФИО этого лица полностью совпадает с ФИО протоиерея Изюмского Свято-Вознесенского кафедрального собора Изюмской епархии УПЦ Московского патриархата, который во время оккупации Изюма проводил экскурсии по собору для армии РФ, сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на постановление суда.

Отмечается, что 19 августа 2021 года в 20:49 в Харькове по ул. Шевченко, 26 Николай Данылив управлял Dacia Duster в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердил газоанализатор. Однако сам священник с результатами был не согласен, а пройти осмотр в медучреждении — отказался.

На заседание суда, которое состоялось более чем через год после происшествия, Данылив не явился. Суд признал его виновным, однако закрыл производство в связи с тем, что истек срок привлечения к административной ответственности.

Данылив попал в сюжет российских пропагандистов, когда проводил экскурсию по собору для оккупантов и священников из РФ. В репортаже Данылив подчеркнул, что священнослужители собора общаются и взаимодействуют с российской армией.