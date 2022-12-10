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СБУ: У храмах УПЦ (МП) Харківщини сухпайки окупантів і проросійські агітки

Суспільство 17:08   10.12.2022
Оксана Якушко
СБУ: У храмах УПЦ (МП) Харківщини сухпайки окупантів і проросійські агітки

СБУ завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області.

На території єпархії виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, які вихваляють країну-агресора та велику кількість готівки у різній валюті, включаючи російські рублі.

В одній із церков навіть зберігалися сухпайки армії рф. Там же викрили ченця з паспортом рф.

Правоохоронці перевіряють його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності спецслужб країни-агресора.

Усі вилучені матеріали спрямовані на експертизу для подальших процесуальних дій.

Наголошуємо, що СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду та віросповідання, як це визначено Конституцією України.

Читайте також: СБУ обшукує 14 храмів та соборів УПЦ МП у Харківській області

Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2022 в 17:08;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області.".