СБУ: У храмах УПЦ (МП) Харківщини сухпайки окупантів і проросійські агітки

СБУ завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області.

На території єпархії виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, які вихваляють країну-агресора та велику кількість готівки у різній валюті, включаючи російські рублі.

В одній із церков навіть зберігалися сухпайки армії рф. Там же викрили ченця з паспортом рф.

Правоохоронці перевіряють його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності спецслужб країни-агресора.



Усі вилучені матеріали спрямовані на експертизу для подальших процесуальних дій.

Наголошуємо, що СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду та віросповідання, як це визначено Конституцією України.