СБУ: У храмах УПЦ (МП) Харківщини сухпайки окупантів і проросійські агітки
СБУ завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області.
На території єпархії виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, які вихваляють країну-агресора та велику кількість готівки у різній валюті, включаючи російські рублі.
В одній із церков навіть зберігалися сухпайки армії рф. Там же викрили ченця з паспортом рф.
Правоохоронці перевіряють його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності спецслужб країни-агресора.
Усі вилучені матеріали спрямовані на експертизу для подальших процесуальних дій.
Наголошуємо, що СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду та віросповідання, як це визначено Конституцією України.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2022 в 17:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області.".