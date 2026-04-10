Жихарь, Высокий, на очереди Бабаи: где и как латают ямы на Харьковщине (фото)

Более 100 тысяч квадратных метров ям залатали на дорогах Харьковской области государственного значения за неделю, сообщают в областной Службе восстановления и развития инфраструктуры.

Как отмечают в ведомстве, аварийную ямочность устраняют методом замены покрытия отдельными картами, то есть вырезают поврежденные участки правильных геометрических форм и кладут вместо них новый асфальт.

«В течение недели темпы выполнения работ были частично ограничены неблагоприятными погодными условиями. Периодические осадки и снижение температуры не позволяли полноценно выполнять работы по устройству асфальтобетонного покрытия в соответствии с технологическими требованиями. В то же время дорожники максимально использовали каждое благоприятное погодное «окно», чтобы не останавливать работы на приоритетных направлениях», — подчеркнули в Службе.

Наиболее активно работы продолжаются на киевском направлении — там ежедневно задействованы три бригады дорожников и два асфальтоукладочных звена. Только за неделю переложили более 35 тысяч квадратных метров покрытия.

На участке возле Жихаря ремонтные работы выходят на финальную стадию. Следующим этапом станет обновление покрытия до поселка Бабаи. Также активно начались работы в пределах поселка Высокий. В целом на участке Песочин — Высокий планируют переложить более 2 километров покрытия.

Завершаются работы на дороге Т-21-10 на участке Балаклея — Гусаровка. Там переложили отдельными картами более 1,5 километра покрытия. На других отрезках этой дороги продолжают ликвидировать ямочность

Также активные работы ведутся на дороге Т-21-15 Гусаровка — Грушеваха. Сейчас специалисты работают возле Гусаровки, где уже устроено более 14 тысяч квадратных метров нового покрытия на наиболее разрушенных участках.

На одном из основных военно-логистических маршрутов, обеспечивающих сообщение со Славяно-Краматорской агломерацией, ежедневно работают четыре асфальтоукладочных звена, три бригады по ямочному ремонту и два механизма пневмо-струйного метода ремонта. Там переложили 1,5 километра покрытия и ликвидировали более 10 тысяч квадратных метров локальных разрушений.

На следующей неделе планируют дополнительно усилить технические ресурсы на участке Харьков — Мерефа — Новая Водолага, ведь эта дорога является важным маршрутом для жителей громад.

