Сегодня 27 апреля: какой праздник и день в истории

27 апреля в Украине отмечают неофициальный профессиональный праздник – День кадровика. В этот день 2010-го Верховная Рада ратифицировала пресловутые «Харьковские соглашения». В 1995-м президент Украины своим указом создал Государственное казначейство. В 1965-м химик Вик Миллз запатентовал «памперсы». В 1956-м профессиональный ринг покинул непобедимый чемпион мира в тяжелом весе Рокки Марчиано. В 1825-м англичанин Роберт Оуэн создал в США коммуну «Новая Гармония». В 1521-м погиб организатор первого кругосветного плавания Фернан Магеллан. В 1509-м Венецию отлучили от церкви.

Праздники и памятные даты 27 апреля

27 апреля в Украине отмечают неофициальный профессиональный праздник – День кадровика (на государственном уровне его давно перенесли на первое воскресенье октября, однако традиции остались).

В мире – Международный день осведомленности о донорском зачатии.

Также сегодня: Всемирный день тапира, День азбуки Морзе, Всемирный день графического дизайна, Международный день обоняния.

27 апреля в истории

27 апреля 1509 года Венецию отлучили от церкви. На богатый и преуспевающий город-государство «обиделся» Папа Римский Юлий II. Подробнее.

27 апреля 1521 года погиб 41-летний португальский мореплаватель Фернан Магеллан – организатор первого кругосветного плавания и открыватель пролива между Атлантическим и Тихим океанами. Подробнее.

27 апреля 1825 года английский промышленник и одновременно философ-утопист Роберт Оуэн создал в США коммуну «Новая Гармония». Подробнее.

27 апреля 1956 года профессиональную карьеру завершил известный боксер Рокки Марчиано. 32-летний чемпион мира в тяжелом весе заявил, что хочет больше времени проводить с семьей.

«Марчиано завершил свою карьеру как единственный чемпион в тяжелом весе с идеальным рекордом – 49 побед в 49 профессиональных боях с 43 нокаутами», — пишет о легенде бокса издание History.

Марчиано начал заниматься боксом во взрослом возрасте – когда его призвали в армию США в 1943 году. Его целью в то время было просто избежать работы на кухне и других нежелательных нагрузок. Покинув армию в 1946-м, он продолжил заниматься боксом как любитель. Первый профессиональный бой провел 17 марта 1947-го, выиграв в третьем раунде нокаутом. Титул чемпиона мира в тяжелом весе Марчиано получил 23 сентября 1952 года, нокаутировав действующего чемпиона Джерси Джо Уолкотта в 13-м раунде. А потом пять раз защитил титул. Свой последний бой он провел 21 сентября 1955 и завершил нокаутом. А 27 апреля 1956-го объявил, что не планирует возвращаться на ринг. К сожалению, жить долго и счастливо с семьей ему не было суждено: 31 августа 1969 года Марчиано погиб в авиакатастрофе.

27 апреля 1965 года ведущий технолог компании «Procter&Gamble», химик Вик Миллз запатентовал одноразовые подгузники под торговой маркой «Pampers». Подробнее.

27 апреля 1995 года президент Украины своим указом создал Государственное казначейство. Подробнее.

27 апреля 2010 года Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Украине с 2017 по 2042 год (236 голосов «за»). Этот документ известен как «Харьковские соглашения». Подробнее.

Церковный праздник 27 апреля

27 апреля — Антипасха – первое воскресенье после Пасхи, когда завершаются пасхальные торжества. Чтят память апостола Фомы. Подробнее.

Народные приметы

Дождь 27 апреля предвещает мокрый май.

Если прилетели ласточки, то пора высаживать овощи в открытый грунт.

Если фиалки расцвели – это к хорошему улову на рыбалке.

Что нельзя делать 27 апреля

Нельзя много есть и употреблять алкоголь на кладбище.

Нельзя оставлять еду на могилах.