Сегодня 9 января 2026: какой праздник и день в истории

Праздники и памятные даты 9 января

9 января в мире – Международный день хореографа.

Вторая пятница января – это День тех, кто бросает. Он посвящен людям, которые отказываются от своих новогодних обещаний (например, «с Нового года пойду в спортзал», «начну учить английский», «устроюсь на курсы вождения» и т.д.). Считается, что именно во вторую пятницу января этот новогодний энтузиазм утихает, и люди начинают отказываться от тех изменений в своей жизни, которые планировали.

Также сегодня: День словесного ботаника, День «Поиграй в Бога» (призывает людей творить добрые дела), День кассуле (Cassoulet – французское традиционное блюдо, жаркое из фасоли и различных видов мяса, которое готовят в специфической посуде – больших глиняных мисках, называемых cassole).

9 января в истории

9 января 1431 года в Руане начался судебный процесс над Жанной д’Арк, которую накануне продал англичанам бургундский герцог Филипп III Добрый за 10 000 золотых ливров. Подробнее.

9 января 1816 года состоялось первое испытание лампы Дэви – в Англии. Это изобретение, спасшее тысячи жизней. Подробнее.

9 января 1921 года Симон Петлюра подписал закон «О Раде Республики УНР». Подробнее.

9 января 1924 года родился кинорежиссер Сергей Параджанов. Подробнее.

9 января 1976 года начались съемки фильма «Рокки» по сценарию малоизвестного актера Сильвестра Сталлоне (в этот день он приехал в Филадельфию, где и происходили все события). На тот момент будущая звезда Голливуда перебивался без денег, он годами тщетно пытался получить хоть какую-нибудь значимую роль.

«В начале своей актерской карьеры я понял, что единственный способ доказать свои способности – это создать собственную роль по собственному сценарию, – вспоминал Сталлоне. — На мое 29-летие у меня на счету было 106 долларов. Моим лучшим подарком на день рождения было внезапное открытие, что я должен написать именно такой сценарий, который мне лично нравился бы».

И, наконец, он решил создать сюжет «под себя». Актер написал сценарий кинохита всего за три дня, вдохновившись видеопоказом боя Мухаммеда Али против Чака Вепнера (где Вепнер – представитель клуба из Нью-Джерси – умудрился отправить в нокдаун непобедимого чемпиона).

«Сценарий быстро попал в руки продюсеров Ирвина Винклера и Роберта Чартоффа, двух уважаемых голливудских имен. Они увидели в истории что-то особенное, предложив Сталлоне 75 000 долларов за сценарий — сумму, которая могла бы изменить жизнь человека, едва платившего аренду. Но была одна загвоздка. Они хотели, чтобы Рокки сыграл известный актер — упоминались такие имена, как Берт Рейнольдс, Джеймс Каан или Райан О’Нил», — пишет TotalRocky.

Сталлоне был категорически против. Он настаивал, что написал сценарий для себя. Продюсеры «повышали ставки». Они предложили актеру-неудачнику аж 300 тысяч долларов за сценарий – но без его участия в фильме.

«Я бы скорее сжег эту штуку, чем позволил кому-то другому играть Рокки Бальбоа. Даже за миллион долларов», – объяснил свою логику Сталлоне.

И он однозначно был прав. Роль Рокки одномоментно сделала актера звездой. «Торг» с продюсерами завершился тем, что они согласились снимать Сталлоне в главной роли, но значительно сократили бюджет ленты (до 1 млн долл.), потому что не особо верили в ее коммерческий успех с ноунеймом на постерах. Из-за ограниченности бюджета фильм снимали «в партизанском стиле». То есть не арендовали локации в Филадельфии, а просто ездили по городу в фургончике, а найдя соответствующую натуру, выпрыгивали и снимали сцены. «Фишкой» стало использование стедикам, с помощью которой снимали пробежки Рокки по городу. Экономить приходилось и на актерах массовки. Собственно, их практически не было.

«Толпа на финальном бою состояла в основном из членов съемочной группы и друзей, которые все ютились вместе в одной секции, чтобы место проведения выглядело более заполненным. А оригинальную концовку фильма — Рокки и Адриан вместе выходят с пустого стадиона — отменили, потому что едва хватило пленки», — пишет TotalRocky.

Впечатляет, что при таких стартовых условиях фильм стал самым кассовым в 1976 году. При бюджете в 1 млн он собрал в кинотеатрах 225 млн долларов США. Более того: лента получила 10 номинаций на премию «Оскар» (в том числе самого Сталлоне номинировали за лучшую мужскую роль). В итоге у «Рокки» есть три статуэтки: «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший монтаж».

«Хотя Сталлоне не получил награду за лучшего актера или лучший оригинальный сценарий, его путь от актера-борца к номинированному на Оскар сценаристу и звезде менее чем за год был неслыханным. Одна только номинация поставила его в одну компанию с Орсоном Уэллсом и Чарли Чаплином — другими актерами, которые сами написали сценарии для своих фильмов, номинированных на Оскар», — отмечает TotalRocky.

9 января 1992 года Гвинея, Венесуэла и Чили признали независимость Украины. Украина установила дипломатические отношения с КНДР.

9 января 2007 года Стив Джобс представил первый iPhone. Подробнее.

Церковный праздник 9 января

9 января чтят память мученика Полиевкта. Подробнее.

Народные приметы

Если птицы сидят на снегу – будет потепление.

Если на деревьях много ворон – будут морозы.

Если кот спит животом вверх – придет теплая погода.

Что нельзя делать 9 января

Нельзя пришивать пуговицы.

Нельзя злоупотреблять алкоголем.