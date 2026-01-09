Сьогодні 9 січня 2026: яке свято та день в історії

9 січня 2007 року Стів Джобс представив перший iPhone. У 1976-му розпочалися зйомки фільму “Рокі” за сценарієм маловідомого актора Сильвестра Сталлоне. У 1924-му народився кінорежисер Сергій Параджанов – вірменин, якого звинувачували в українському націоналізмі. У 1921-му Симон Петлюра підписав закон про Раду Республіки. У 1816-му відбулося перше випробування лампи Деві. У 1431-му розпочався судовий процес над Жанною д’Арк.

Свята та пам’ятні дати 9 січня

9 січня у світі – Міжнародний день хореографа.

У світі друга п’ятниця січня – це День тих, хто кидає. Він присвячений людям, які відмовляються від своїх новорічних обіцянок (наприклад, “із Нового року піду в спортзал”, “почну вчити англійську”, “влаштуюся на курси водіння” тощо). Вважається, що саме до другої п’ятниці січня цей новорічний ентузіазм вщухає, й люди починають відмовлятися від тих змін, які напланували у своєму житті.

Також сьогодні: День словесного ботаніка, День “Пограй у Бога” (закликає людей творити добрі справи), День касуле (Cassoulet – французька традиційна страва, печеня з квасолі та різних видів м’яса, яку готують у специфічному посуді – великих глиняних мисках, що мають назву cassole).

9 січня в історії

9 січня 1431 року в Руані розпочався судовий процес над Жанною д’Арк, яку напередодні продав англійцям бургундський герцог Філіп III Добрий за 10 000 золотих ліврів. Докладніше.

9 січня 1816 року відбулося перше випробування лампи Деві – в Англії. Це винахід, який врятував тисячі життів. Докладніше.

9 січня 1921 року Симон Петлюра підписав закон “Про Раду Республіки УНР”. Докладніше.

9 січня 1924 року народився кінорежисер Сергій Параджанов. Докладніше.

9 січня 1976 року почалися зйомки фільму “Рокі” за сценарієм маловідомого актора Сильвестра Сталлоне (цього дня він приїхав до Філадельфії, де й відбувалися всі події). На той момент майбутня зірка Голлівуду перебивалася без грошей, він роками марно намагався здобути хоч якусь значну роль.

“На початку своєї акторської кар’єри я зрозумів, що єдиний спосіб довести свою спроможність — це створити власну роль за власним сценарієм, — згадував Сталлоне. — На моє 29-річчя в мене на рахунку було 106 доларів. Моїм найкращим подарунком на день народження було раптове відкриття, що я маю написати саме такий сценарій, який мені особисто подобався б”.

І, нарешті, він вирішив створити сюжет “під себе”. Актор написав сценарій кінохіта лише за три дні, надихнувшись відеопоказом бою Мухаммеда Алі проти Чака Вепнера (де Вепнер – представник клубу з Нью-Джерсі – примудрився відправити в нокдаун непереможного чемпіона).

“Сценарій швидко потрапив до рук продюсерів Ірвіна Вінклера та Роберта Чартоффа, двох шанованих голлівудських імен. Вони побачили в історії щось особливе, запропонувавши Сталлоне 75 000 доларів за сценарій — суму, яка могла б змінити життя людини, яка ледве могла сплатити оренду. Але була одна заковика. Вони хотіли, щоб Рокі зіграв відомий актор — згадувалися такі імена, як Берт Рейнольдс, Джеймс Каан або Раян О’Ніл”, – пише TotalRocky.

Сталлоне був категорично проти. Він наполягав, що написав сценарій для себе. Продюсери “підвищували ставки”. Вони запропонували актору-невдасі аж 300 тисяч доларів за сценарій – але без його участі у фільмі.

“Я б радше спалив цю штуку, ніж дозволив комусь іншому грати Рокі Бальбоа. Навіть за мільйон доларів”, – пояснив свою логіку Сталлоне.

<br />

І він однозначно мав рацію. Роль Рокі миттєво зробила актора зіркою. “Торг” із продюсерами завершився тим, що вони погодилися знімати Сталлоне в головній ролі, але значно скоротили бюджет стрічки (до 1 млн дол.), бо не особливо вірили в її комерційний успіх із ноунеймом на постерах. Через обмеженість бюджету фільм знімали “у партизанському стилі”. Тобто не орендували локації у Філадельфії, а просто їздили містом у фургончику, а знайшовши відповідну натуру, вистрибували та знімали сцени. “Фішкою” стало використання стедікам, за допомогою якої знімали пробіжки Рокі по місту. Економити доводилося й на акторах масовки. Власне, їх практично не було.

“Натовп на фінальному бою складався здебільшого з членів знімальної групи та друзів, які всі тулилися разом в одній секції, щоб місце проведення виглядало повнішим. А оригінальну кінцівку фільму — Рокі та Адріан разом виходять з порожнього стадіону — скасували, бо ледве вистачило плівки”, – пише TotalRocky.

Вражає, що за таких стартових умов фільм став найкасовішим у 1976 році. За бюджету в 1 млн він зібрав у кінотеатрах 225 млн доларів США. Щобільше: стрічка отримала 10 номінацій на премію “Оскар” (зокрема, самого Сталлоне номінували за кращу чоловічу роль). У підсумку “Рокі” має три статуетки: “Найкращий фільм”, “Найкращий режисер” і “Найкращий монтаж”.

“Хоча Сталлоне не отримав нагороду за найкращого актора чи найкращий оригінальний сценарій, його шлях від актора-борця до номінованого на Оскар сценариста та зірки менш ніж за рік був нечуваним. Сама лише номінація поставила його в одну компанію з Орсоном Веллсом та Чарлі Чапліном — іншими акторами, які самі написали сценарії для своїх фільмів, номінованих на Оскар”, – зазначає TotalRocky.

9 січня 1992 року Гвінея, Венесуела та Чилі визнали незалежність України. Україна встановила дипломатичні відносини із КНДР.

9 січня 2007 року Стів Джобс представив перший iPhone. Докладніше.

<br />

Церковне свято 9 січня

9 січня вшановують пам’ять мученика Полієвкта. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо птахи сидять на снігу – буде потепління.

Якщо на деревах багато ворон – будуть морози.

Якщо кіт животом догори — прийде тепла погода.

Що не можна робити 9 січня

Не можна пришивати ґудзики.

Не можна зловживати алкоголем.