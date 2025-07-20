Усик нокаутував Дюбуа і вдруге став абсолютним чемпіоном світу
Чемпіон WBA, WBO, WBC, IBO Олександр Усик відправив у нокаут володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа у п’ятому раунді і вдруге став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.
Бій за абсолютне чемпіонство у надважкій вазі відбувся на стадіоні «Вемблі» у Лондоні.
Перший раунд пройшов у рівній боротьбі, але Усик наприкінці двічі точно влучив лівим боковим. У другому українець перехопив ініціативу, контролював дистанцію й знову завдав два точні удари в голову, пише Українська правда.
У третьому раунді Дюбуа неприємно влучив по корпусу, і хоча Усик відповідав, його атаки стали менш гострими. У четвертій трихвилинці темп знизився, Дюбуа притиснув Олександра до кутка, але українець спокійно вийшов з ситуації, хоча знову отримав удар нижче пояса.
У п’ятому раунді Усик відправив суперника спершу в нокдаун, а згодом у нокаут, здобувши дострокову перемогу.
“38 – це не старість. Це тільки старт! Я хочу сказати “дякую” Богові, Святій Марії і усім вам, “Вемблі”, – сказав Усик відразу після бою, передає РБК-Україна.
Боксер присвятив цю перемогу “всім людям”. Він також натякнув, що його наступний бій знову буде з Тайсоном Ф’юрі, проте можливий варіант із новозеландцем Джозефом Паркером у межах захисту поясу WBO.
“Я хочу подякувати всій Україні, хлопцям, які боронять нашу країну. Я отримав безліч повідомлень від хлопців з різних підрозділів, які зараз на фронті. Хлопці, ви неймовірні, ви дозволяєте мені бути зараз тут. Слава Україні!” – сказав Усик українською.
Для боксера це 24 перемога у 24 боях на професійному рівні. Крім того, 15 разів 38-річний українець здолав суперника нокаутом.
Усик втретє в кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу, вдруге – у надважкій вазі. Раніше він також володів усіма поясами у крузервейті. Причому українець – перший в історії дворазовий абсолютний чемпіон світу у найпрестижнішому дивізіоні. Вперше абсолютне чемпіонство у хевівейті Усик отримав у травні 2024 року, здолавши Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.
Перший бій між Усиком та Дюбуа відбувся у 2023 році, тоді українець здобув перемогу нокаутом у дев’ятому раунді.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2025 в 07:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чемпіон WBA, WBO, WBC, IBO Олександр Усик відправив у нокаут володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа у п’ятому раунді і вдруге став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.".