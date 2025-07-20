Усик нокаутировал Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира

Чемпион WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик отправил в нокаут обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Первый раунд прошел в равной борьбе, но Усик в конце дважды точно попал левым боковым. Во втором украинец перехватил инициативу, контролировал дистанцию и снова нанес два точных удара в голову, пишет Украинская правда.

В третьем раунде Дюбуа неприятно попал по корпусу, и хотя Усик отвечал, его атаки стали менее острыми. В четвертой трехминутке темп снизился, Дюбуа прижал Александра к углу, но украинец спокойно вышел из ситуации, хотя снова получил удар ниже пояса.

В пятом раунде Усик отправил соперника сначала в нокдаун, а затем в нокаут, одержав досрочную победу.

«38 — это не старость. Я хочу сказать «спасибо» Богу, Святой Марии и всем вам, «Уэмбли», — сказал Усик сразу после боя, передает РБК-Украина.

Боксер посвятил эту победу «всем людям». Он также намекнул, что его следующий бой вновь будет с Тайсоном Фьюри, однако возможен вариант с новозеландцем Джозефом Паркером в рамках защиты пояса WBO.

«Я хочу поблагодарить всю Украину, ребят, которые защищают нашу страну. Я получил множество сообщений от ребят из разных подразделений, которые сейчас на фронте. Ребята, вы невероятные, вы позволяете мне быть сейчас здесь. Слава Украине!» — сказал Усик на украинском.

Для боксера это 24 победа в 24 боях на профессиональном уровне. Кроме того, 15 раз 38-летний украинец одолел соперника нокаутом.

Усик в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира, во второй раз — в супертяжелом весе. Ранее он также владел всеми поясами в крузервейте. Причем украинец — первый в истории двукратный абсолютный чемпион мира в самом престижном дивизионе. Впервые абсолютное чемпионство в хевивейте Усик получил в мае 2024 года, одолев Тайсона Фьюри раздельным решением судей.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в 2023 году, тогда украинец одержал победу нокаутом в девятом раунде.

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