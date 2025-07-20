Live
  • Вс 20.07.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.87
  • EUR 48.45

Усик нокаутировал Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира

Мир 07:35   20.07.2025
Елена Нагорная
Усик нокаутировал Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира Фото: Andrew Couldridge / Action Images / Reuters

Чемпион WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик отправил в нокаут обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Первый раунд прошел в равной борьбе, но Усик в конце дважды точно попал левым боковым. Во втором украинец перехватил инициативу, контролировал дистанцию и снова нанес два точных удара в голову, пишет Украинская правда.

В третьем раунде Дюбуа неприятно попал по корпусу, и хотя Усик отвечал, его атаки стали менее острыми. В четвертой трехминутке темп снизился, Дюбуа прижал Александра к углу, но украинец спокойно вышел из ситуации, хотя снова получил удар ниже пояса.

В пятом раунде Усик отправил соперника сначала в нокдаун, а затем в нокаут, одержав досрочную победу.

«38 — это не старость. Я хочу сказать «спасибо» Богу, Святой Марии и всем вам, «Уэмбли», — сказал Усик сразу после боя, передает РБК-Украина.

Боксер посвятил эту победу «всем людям». Он также намекнул, что его следующий бой вновь будет с Тайсоном Фьюри, однако возможен вариант с новозеландцем Джозефом Паркером в рамках защиты пояса WBO.

«Я хочу поблагодарить всю Украину, ребят, которые защищают нашу страну. Я получил множество сообщений от ребят из разных подразделений, которые сейчас на фронте. Ребята, вы невероятные, вы позволяете мне быть сейчас здесь. Слава Украине!» — сказал Усик на украинском.

Для боксера это 24 победа в 24 боях на профессиональном уровне. Кроме того, 15 раз 38-летний украинец одолел соперника нокаутом.

Усик в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира, во второй раз — в супертяжелом весе. Ранее он также владел всеми поясами в крузервейте. Причем украинец — первый в истории двукратный абсолютный чемпион мира в самом престижном дивизионе. Впервые абсолютное чемпионство в хевивейте Усик получил в мае 2024 года, одолев Тайсона Фьюри раздельным решением судей.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в 2023 году, тогда украинец одержал победу нокаутом в девятом раунде.

Читайте также: Усик пригласил Трампа тайно пожить у себя дома неделю

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Сегодня 20 июля: какой праздник и день в истории
Сегодня 20 июля: какой праздник и день в истории
20.07.2025, 06:00
Новости Харькова – главное за 20 июля: атака Изюма БпЛА, что на фронтах
Новости Харькова – главное за 20 июля: атака Изюма БпЛА, что на фронтах
20.07.2025, 08:42
Усик нокаутировал Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира
Усик нокаутировал Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира
20.07.2025, 07:35
Новости Харькова – главное за 19 июля: продвижение РФ, скандал нардепа и ХОВА
Новости Харькова – главное за 19 июля: продвижение РФ, скандал нардепа и ХОВА
19.07.2025, 21:18
Что на фронтах Харьковщины: ISW не подтверждает заявления россиян об успехах
Что на фронтах Харьковщины: ISW не подтверждает заявления россиян об успехах
20.07.2025, 08:05
БпЛА ночью атаковали Изюм на Харьковщине: пострадали две женщины
БпЛА ночью атаковали Изюм на Харьковщине: пострадали две женщины
20.07.2025, 09:01

Новости по теме:

17:31
Три штурма продолжаются на Харьковщине – Генштаб ВСУ
17:20
На Харьковском направлении продолжается бой – Генштаб ВСУ
12:13
«Был воздушный бой» – Синегубов заявил, что ракета не ударила по Харькову
17:28
Где на Харьковщине сейчас продолжаются бои – Генштаб ВСУ
16:46
Бой идет на Купянском направлении: данные Генштаба ВСУ на 16:00

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Усик нокаутировал Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 июля 2025 в 07:35;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чемпион WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик отправил в нокаут обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.".