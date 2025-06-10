Усик пригласил Трампа тайно пожить у себя дома неделю

Я предлагаю ему (Трампу – Ред.) свой дом. Пусть приезжает в Украину. Я дам ему свой дом и своих телохранителей. Я обеспечу ему полную безопасность. Пусть он проживет в моем доме неделю и посмотрит, как над ним летают ракеты и как живут люди в Украине. Пусть приезжает и живет неделю, не один день, но пусть приезжает тайно, чтобы никто не знал, что он приехал. А если он приедет тайно, пусть живет где-нибудь на Оболони или Троещине, где бомбят жилые дома… Тогда он поймет, что происходит.