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Усик пригласил Трампа тайно пожить у себя дома неделю

Мир 10:25   10.06.2025
Александр Усик
чемпион мира по боксу в супертяжелом весе
Усик пригласил Трампа тайно пожить у себя дома неделю Фото: Александр Усик/Facebook

Я предлагаю ему (Трампу – Ред.) свой дом. Пусть приезжает в Украину. Я дам ему свой дом и своих телохранителей. Я обеспечу ему полную безопасность. Пусть он проживет в моем доме неделю и посмотрит, как над ним летают ракеты и как живут люди в Украине. Пусть приезжает и живет неделю, не один день, но пусть приезжает тайно, чтобы никто не знал, что он приехал. А если он приедет тайно, пусть живет где-нибудь на Оболони или Троещине, где бомбят жилые дома… Тогда он поймет, что происходит.

Автор: Александр Усик, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 10:25;

  • Корреспондент Александр Усик, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я предлагаю ему (Трампу – Ред.) свой дом. Пусть приезжает в Украину. Я дам ему свой дом и своих телохранителей.…".