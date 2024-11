Тайсон у 58 років повертається на ринг: CNN про здоров’я боксера (відео)

Легенда боксу Майк Тайсон 15 листопада проведе перший бій за минулі 19 років. Його суперником стане 27-річний Джейк Пол.

“У п’ятницю Тайсон знову одягне рукавички для професійного бою проти 27-річного ютубера Джейка Пола на стадіоні AT&T, домашній арені Dallas Cowboys, більш ніж через 7000 днів після його останнього професійного виходу”, – повідомляє CNN.

Останній професійний бій “Залізний Майк” провів 19 років тому – проти Кевіна Макбрайда і зазнав поразки. У зв’язку з прийдешнім боєм із Джейком Полом ЗМІ США більше обговорюють здоров’я Тайсона, ніж його шанси на перемогу.

Сам Тайсон при цьому продовжує демонструвати не тільки відмінну фізичну форму, а й свій знаменитий вибуховий характер, який прославив його не менше, а то й більше ніж успіхи на ринзі. Так, на офіційній церемонії зважування перед боєм, Тайсон ударив суперника – щоправда, відкритою долонею.

