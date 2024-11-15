Тайсон у 58 років повертається на ринг: CNN про здоров’я боксера (відео)

Легенда боксу Майк Тайсон 15 листопада проведе перший бій за минулі 19 років. Його суперником стане 27-річний Джейк Пол.

“У п’ятницю Тайсон знову одягне рукавички для професійного бою проти 27-річного ютубера Джейка Пола на стадіоні AT&T, домашній арені Dallas Cowboys, більш ніж через 7000 днів після його останнього професійного виходу”, – повідомляє CNN.

Останній професійний бій “Залізний Майк” провів 19 років тому – проти Кевіна Макбрайда і зазнав поразки. У зв’язку з прийдешнім боєм із Джейком Полом ЗМІ США більше обговорюють здоров’я Тайсона, ніж його шанси на перемогу.

Сам Тайсон при цьому продовжує демонструвати не тільки відмінну фізичну форму, а й свій знаменитий вибуховий характер, який прославив його не менше, а то й більше ніж успіхи на ринзі. Так, на офіційній церемонії зважування перед боєм, Тайсон ударив суперника – щоправда, відкритою долонею.

THE REASON BEHIND THE SLAP 👀 WAS THIS JAKES FAULT? 🤔⬇️ – #PaulTyson

Friday, November 15th

AT&T Stadium – Arlington, TX

Live on @netflix pic.twitter.com/WihgFrYw92 – Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) November 15, 2024

Спочатку два боксери мали зустрітися ще в липні 2024-го, але бій відклали через те, що у Майка загострилася виразка. Утім, його основні проблеми можуть бути пов’язані не зі шлунком, а з головою, вважають американські медики.

“Враховуючи, що все його професійне життя було засноване на ударах у голову, Тайсон може бути схильний до більш високого ризику неврологічних пошкоджень, коли він повернеться на ринг”, – пише CNN, посилаючись на думку доцента клінічної неврології Нітіна Сеті.

Журналісти зв’язалися з Тайсоном, щоб дати можливість прокоментувати свій стан здоров’я перед боєм з Полом. Однак коментаря не було. На своїй сторінці у соцмережі “Х” боксер 11 листопада розмістив відео де тренується перед боєм. Й іншим постом коротко повідомив: “Готовий”.

Журналісти звернулися до комісії, яка дозволила 58-річному спортсмену вийти на ринг.

“За даними Техаського департаменту ліцензування та регулювання (TDLR) – комісії, яка санкціонувала професійний бій, – боксери старші за 36 років повинні надати останні результати електроенцефалограми або електрокардіограми – вимірювання мозкової та серцевої активності – перед боєм. TDLR повідомив CNN, що результати тестів “мають бути сприятливими, щоб (бійці) були допущені до участі у змаганнях”. TDLR повідомив CNN, що схвалив професійний бій між Тайсоном і Полом з деякими винятками, тобто бій триватиме вісім раундів, по дві хвилини на кожен раунд, і обидва боксери будуть у рукавичках вагою 14 унцій”, – зазначають журналісти.

У посібнику з медичних стандартів Спортивної комісії штату Нью-Йорк перелічені фактори, які дозволяють віднести боксерів до категорії “бійців із високим ризиком”. Зокрема – якщо їм понад 40 років і вони не займалися спортом понад рік після початку професійної кар’єри. Тайсон відповідає обидвом параметрам, оскільки битиметься у віці 58 років і не бився професійно з 2005 року.

Аналітики нагадали: з віком у боксерів можуть розвиватися симптоми або стани, такі як нездатність спати, хронічне запаморочення, хронічні постконтузійні симптоми, хронічні ознаки хвороби Паркінсона та хронічна травматична енцефалопатія (ХТЕ). Сприйнятливість до неврологічних ускладнень лише збільшується із віком.

Нітін Мережі вважає, що для захисту боксерів від довгострокових неврологічних ушкоджень належить зробити ще багато. У тому числі – про своє здоров’я та життя мають задуматися самі спортсмени та їхні сім’ї.

“Жоден боксер ніколи не скаже: “З мене вистачить. Я йду”. І я завжди кажу: “Немає нічого поганого в тому, щоб сказати “No mas” (“Більше ні” – Ред.). Будуть дні, коли ви вийдете на ринг, і це не ваш день, і ви вирішите: “Гаразд, добре. Я не думаю, що зможу продовжувати займатися цим боксом”, – каже Мережі.

Наразі медичні асоціації різних країн, включаючи Всесвітню медичну асоціацію, закликають взагалі до повної заборони боксу. Однак він залишається одним із найпопулярніших видів спорту у світі – у тому числі й завдяки таким бійцям, як Тайсон.

“Вибуховий характер цього виду спорту, сюжетні лінії та яскраві особистості часом роблять його обов’язковим для перегляду по телевізору. Тайсон додав усе це в бокс за свою довгу і часто суперечливу кар’єру, але коли він вийде на ринг у п’ятницю, неврологічний вплив, який він може відчути, може переважити позитивні моменти”, — підсумовують журналісти CNN.