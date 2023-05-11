У метро Харкова в суботу можна буде безкоштовно подивитися боксерські бої

Турнір з любительського боксу відбудеться цієї суботи, 13 травня, у приміщенні станції метро “Захисників України”. У заході візьмуть участь спортсмени олімпійської збірної України, а присвячений він героям оборони Харкова.

Це буде перший боксерський турнір у місті з початку повномасштабної війни. Змагатимуться дві команди: олімпійська збірна з боксу та збірна Харкова, пише пресслужба ХОВА.

“Для харківських любителів спорту – це велика подія, а головне, що захід проходитиме у підземці, тобто глядачі та спортсмени будуть у безпеці”, – зазначив начальник управління у справах молоді та спорту ХОВА Костянтин Ананченко.

Він розповів, що більшість харківських боксерів тренується за межами регіону, бо в області агресор зруйнував та пошкодив 28 спортивних об’єктів.

Віцепрезидент ФБУ Олександр Манчак повідомив, що зараз боксерська збірна тренується на західній Україні.

“Федерація боксу України хоче вклонитися захисникам нашого незламного міста, завдяки яким ми можемо дихати вільно, тренуватися і нести наш прапор і гімн по світу”, – підкреслив Манчак.

Турнір розпочнеться о 14:00.

Нагадаємо, що у зв’язку з турніром тимчасово не працюватимуть станції метро «Метробудівників», «Захисників України» та «Архітектора Бекетова». Потяги курсуватимуть від «Перемоги» до «Держпрому» та назад.