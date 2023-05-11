В метро Харькова в субботу можно будет бесплатно посмотреть боксерские бои
Турнир по любительскому боксу состоится в эту субботу, 13 мая, в помещении станции метро «Защитников Украины». В мероприятии примут участие спортсмены олимпийской сборной Украины, а посвящен он героям обороны Харькова.
Это будет первый боксерский турнир в городе с начала полномасштабной войны. Соревноваться будут две команды: олимпийская сборная по боксу и сборная Харькова, пишет пресс-служба ХОВА.
«Для харьковских любителей спорта — это большое событие, а главное, что мероприятие будет проходить в подземке, то есть зрители и спортсмены будут в безопасности», — отметил начальник управления по делам молодежи и спорта ХОВА Константин Ананченко.
Он рассказал, что большинство харьковских боксеров тренируется за пределами региона, потому что в области агрессор разрушил и повредил 28 спортивных объектов.
Вице-президент ФБУ Александр Манчак сообщил, что сейчас боксерская сборная тренируется на западной Украине.
«Федерация бокса Украины хочет поклониться защитникам нашего несокрушимого города, благодаря которым мы можем дышать свободно, тренироваться и нести наш флаг и гимн по миру», — подчеркнул Манчак.
Турнир начнется в 14:00.
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Напомним, что в связи с турниром временно не будут работать станции метро «Метростроителей», «Защитников Украины» и «Архитектора Бекетова». Поезда будут курсировать от «Победы» до «Госпрома» и обратно.
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 20:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Турнир по любительскому боксу состоится в эту субботу, 13 мая, в помещении станции метро «Защитников Украины». В мероприятии примут участие спортсмены олимпийской сборной Украины, а посвящен он героям обороны Харькова.".