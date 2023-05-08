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В метро Харькова установят боксерский ринг: Kraken приглашает (видео)

Спорт 21:38   08.05.2023
Елена Нагорная
В метро Харькова установят боксерский ринг: Kraken приглашает (видео)

В субботу, 13 мая, в Харькове состоятся боксерские поединки между мужскими сборными Украины и местными спортсменами. Мероприятие пройдет с учетом мер безопасности — ринг установят под землей, на станции метро «Защитников Украины».

Об этом сообщает в Telegram командир разведывательно-диверсионного батальона в составе спецподразделения ГУР Минобороны Kraken Сергей Величко («Чили»).

Боксерский турнир посвящен героям обороны Харькова. Поединки стартуют в 14:00. Вход свободный.

Видео: Сергей Величко

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Спорт, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 21:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 13 мая, в Харькове состоятся боксерские поединки между мужскими сборными Украины и местными спортсменами. Мероприятие пройдет с учетом мер безопасности — ринг установят под землей, на станции метро «Защитников Украины».".