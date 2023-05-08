В метро Харькова установят боксерский ринг: Kraken приглашает (видео)

В субботу, 13 мая, в Харькове состоятся боксерские поединки между мужскими сборными Украины и местными спортсменами. Мероприятие пройдет с учетом мер безопасности — ринг установят под землей, на станции метро «Защитников Украины».

Об этом сообщает в Telegram командир разведывательно-диверсионного батальона в составе спецподразделения ГУР Минобороны Kraken Сергей Величко («Чили»).

Боксерский турнир посвящен героям обороны Харькова. Поединки стартуют в 14:00. Вход свободный.

Видео: Сергей Величко