В метро Харькова установят боксерский ринг: Kraken приглашает (видео)
В субботу, 13 мая, в Харькове состоятся боксерские поединки между мужскими сборными Украины и местными спортсменами. Мероприятие пройдет с учетом мер безопасности — ринг установят под землей, на станции метро «Защитников Украины».
Об этом сообщает в Telegram командир разведывательно-диверсионного батальона в составе спецподразделения ГУР Минобороны Kraken Сергей Величко («Чили»).
Боксерский турнир посвящен героям обороны Харькова. Поединки стартуют в 14:00. Вход свободный.
Видео: Сергей Величко
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 21:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 13 мая, в Харькове состоятся боксерские поединки между мужскими сборными Украины и местными спортсменами. Мероприятие пройдет с учетом мер безопасности — ринг установят под землей, на станции метро «Защитников Украины».".