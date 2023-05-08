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У метро Харкова встановлять боксерський ринг: Kraken запрошує (відео)

Спорт 21:38   08.05.2023
Олена Нагорна
У метро Харкова встановлять боксерський ринг: Kraken запрошує (відео)

У суботу, 13 травня, у Харкові відбудуться боксерські поєдинки між чоловічими збірними України та місцевими спортсменами. Захід пройде з урахуванням заходів безпеки – ринг встановлять під землею, на станції метро “Захисників України”.

Про це повідомляє в Telegram командир розвідувально-диверсійного батальйону у складі спецпідрозділу ГУР Міноборони Kraken Сергій Величко (“Чілі”).

Боксерський турнір присвячений героям оборони Харкова. Поєдинки стартують о 14:00. Вхід вільний.

Відео: Сергій Величко

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Спорт, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 21:38;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 13 травня, у Харкові відбудуться боксерські поєдинки між чоловічими збірними України та місцевими спортсменами. Захід пройде з урахуванням заходів безпеки – ринг встановлять під землею, на станції метро “Захисників України”.".