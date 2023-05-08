У метро Харкова встановлять боксерський ринг: Kraken запрошує (відео)

У суботу, 13 травня, у Харкові відбудуться боксерські поєдинки між чоловічими збірними України та місцевими спортсменами. Захід пройде з урахуванням заходів безпеки – ринг встановлять під землею, на станції метро “Захисників України”.

Про це повідомляє в Telegram командир розвідувально-диверсійного батальйону у складі спецпідрозділу ГУР Міноборони Kraken Сергій Величко (“Чілі”).

Боксерський турнір присвячений героям оборони Харкова. Поєдинки стартують о 14:00. Вхід вільний.

Відео: Сергій Величко