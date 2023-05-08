У метро Харкова встановлять боксерський ринг: Kraken запрошує (відео)
У суботу, 13 травня, у Харкові відбудуться боксерські поєдинки між чоловічими збірними України та місцевими спортсменами. Захід пройде з урахуванням заходів безпеки – ринг встановлять під землею, на станції метро “Захисників України”.
Про це повідомляє в Telegram командир розвідувально-диверсійного батальйону у складі спецпідрозділу ГУР Міноборони Kraken Сергій Величко (“Чілі”).
Боксерський турнір присвячений героям оборони Харкова. Поєдинки стартують о 14:00. Вхід вільний.
Відео: Сергій Величко
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 21:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 13 травня, у Харкові відбудуться боксерські поєдинки між чоловічими збірними України та місцевими спортсменами. Захід пройде з урахуванням заходів безпеки – ринг встановлять під землею, на станції метро “Захисників України”.".