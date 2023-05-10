В Харькове в субботу закроют три станции метро

В Харькове временно не будут работать станции метро «Метростроителей», «Защитников Украины» и «Архитектора Бекетова». Поезда будут курсировать от «Победы» до «Госпрома».

Также в субботу, 13 мая, закроют переход со станции «Спортивная» на «Метростроителей». Об этом предупредила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».

«Движение поездов на Алексеевской линии метрополитена на этот период будет осуществляться на участке от станции «Победа» до станции «Госпром» и обратно в следующей последовательности: от станции «Победа» до станции «Научная» с пересадкой в другой состав, который будет направляться на станцию «Госпром». От станции «Госпром» до станции «Научная» с пересадкой в другой состав, который будет направляться на станцию «Победа», — пояснили в метрополитене.

Причина перекрытия движения — в том, что в метро пройдет боксерский турнир, уточнил пресс-секретарь КП «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер.

«Метрополитен находится в перечне безопасных мест для проведения массовых мероприятий. 13 мая на станции «Защитников Украины» будет проходить турнир по боксу», — пояснил он.

О возобновлении движения поездов на Алексеевской линии в полном объеме обещают информировать дополнительно.

Напомним, на станции метро «Защитников Украины» в субботу проведут боксерские поединки между мужскими сборными Украины и местными спортсменами. Мероприятие анонсировал командир разведывательно-диверсионного батальона в составе спецподразделения ГУР Минобороны Kraken Сергей Величко («Чили»).