У Харкові в суботу закриють три станції метро
У Харкові тимчасово не працюватимуть станції метро “Метробудівників”, “Захисників України” та “Архітектора Бекетова”. Потяги курсуватимуть від “Перемоги” до “Держпрому”.
Також у суботу, 13 травня, закриють перехід зі станції “Спортивна” на “Метробудівників”. Про це попередила пресслужба КП “Харківський метрополітен”.
“Рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену на цей період буде здійснюватися на ділянці від станції “Перемога“ до станції “Держпром“ та у зворотному напрямку в наступній послідовності: від станції “Перемога“ до станції “Наукова“ з пересадкою до іншого составу, що прямуватиме до станції “Держпром“. Від станції “Держпром“ до станції “Наукова“ з пересадкою до іншого составу, що прямуватиме до станції “Перемога“, – пояснили в метрополітені.
Причина перекриття руху – у тому, що в метро відбуватиметься боксерський турнір, уточнив прессекретар КП “Харківський метрополітен” Олексій Бітнер.
“Метрополітен перебуває у переліку безпечних місць для проведення масових заходів. 13 травня на станції “Захисників України” проходитиме турнір з боксу”, – пояснив він.
Про поновлення руху поїздів на Олексіївській лінії в повному обсязі обіцяють інформувати додатково.
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Нагадаємо, на станції метро “Захисників України” у суботу проведуть боксерські поєдинки між чоловічими збірними України та місцевими спортсменами. Захід анонсував командир розвідувально-диверсійного батальйону в складі спецпідрозділу ГУР Міноборони Kraken Сергій Величко (“Чилі”).
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 09:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові тимчасово не працюватимуть станції метро “Метробудівників”, “Захисників України” та “Архітектора Бекетова”. Потяги курсуватимуть від “Перемоги” до “Держпрому”".