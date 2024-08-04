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Не чоловік. Батько олімпійської боксерки показав її свідоцтво про народження

Світ 17:58   04.08.2024
Оксана Якушко
Не чоловік. Батько олімпійської боксерки показав її свідоцтво про народження

На Олімпіаді-2024 у Парижі спалахнув скандал через участь у змаганнях з боксу жінок з Y-хромосомами, які зазвичай зустрічаються у чоловіків. Батько олімпійської спортсменки з Алжиру Імані Хеліф публічно продемонстрував її свідоцтво про народження, щоб його доньку припинили звинувачувати в тому, що вона є чоловіком і приховує це, повідомляє BILD.

Алжирка Іман Хеліф та тайванська спортсменка Лінь Юй-Тін отримали допуск до змагань з боксу на Олімпіаді, хоча раніше вони провалили два гендерні тести на чемпіонаті світу. Тоді дослідження показало, що в Хеліф і Юй-Тин є як X, так і Y-хромосоми, які зазвичай зустрічаються тільки у чоловіків.

Після цього Міжнародна асоціація боксу (IBA) заявила, що Хеліф і Юй-Тін мають «конкурентні переваги перед іншими спортсменками». Однак на Олімпійських іграх діють інші правила, тому боксерку допустили до змагань.

Хеліф дуже швидко виграла свій перший бій: її суперниця — італійка Анжела Каріні — здалася лише за 46 секунд після початку поєдинку. Після цього багато хто розкритикував участь Хеліф у змаганнях. Іман Хеліф обіграла на рингу й угорську боксерку Анну Луку Хаморі.

Після програшу італійської боксерки Хеліф звинувачують у тому, що вона є «біологічним чоловіком», який бореться із жінками. При цьому у спортсменки, зважаючи на все, є тільки XY-хромосома, яка вкрай рідко зустрічається у жінок і забезпечує підвищений рівень тестостерону.

«Вона жінка, ми маємо всі докази, включаючи свідоцтво про народження», — каже отець Хеліф, показуючи її свідоцтво про народження із зазначенням жіночої статі.

У соціальних мережах тривають дискусії після виступу отця Хеліфа на телебаченні, тому що дата видання документа виглядає сумнівно.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2024 в 17:58;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Олімпіаді-2024 у Парижі спалахнув скандал через участь у змаганнях з боксу жінок з Y-хромосомами, які зазвичай зустрічаються у чоловіків. Батько олімпійської спортсменки з Алжиру Імані Хеліф публічно продемонстрував її свідоцтво про народження, щоб його доньку припинили звинувачувати в тому, що вона є чоловіком і приховує це, повідомляє BILD.".