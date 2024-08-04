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Не мужчина. Отец олимпийской боксерши показал ее свидетельство о рождении

Мир 17:58   04.08.2024
Оксана Якушко
Не мужчина. Отец олимпийской боксерши показал ее свидетельство о рождении ФОТО: BILD

На Олимпиаде-2024 в Париже разгорелся скандал из-за участия в соревнованиях по боксу женщин с Y-хромосомами, которые обычно встречаются у мужчин. Отец олимпийской спортсменки из Алжира Имане Хелиф публично продемонстрировал её свидетельство о рождении, чтоб его дочь перестали обвинять в том, что она является мужчиной и скрывает это, сообщает BILD.

Алжирка Иман Хелиф и тайванская спортсменка Линь Юй-Тин получили допуск к соревнованиям по боксу на Олимпиаде, хотя ранее они провалили два гендерных теста на чемпионате мира. Тогда исследование показало, что у Хелиф и Юй-Тин есть как X, так и Y-хромосомы, которые обычно встречаются только у мужчин.

После этого Международная ассоциация бокса (IBA) заявила, что у Хелиф и Юй-Тин есть «конкурентных преимуществах перед другими спортсменками». Однако на Олимпийских играх действуют другие правила — поэтому боксерш допустили к соревнованиям.

Хелиф очень быстро выиграла свой первый бой: её соперница — итальянка Анжела Карини — сдалась всего через 46 секунд после начала поединка. После этого многие раскритиковали участие Хелиф в соревнованиях. Иман Хелиф обыграла на ринге и венгерскую боксёршу Анну Луку Хамори.

Фото: BILD

После проигрыша итальянской боксерши Хелиф обвиняют в том, что она является «биологическим мужчиной», который борется с женщинами. При этом у спортсменки, судя по всему, есть только XY-хромосома, которая крайне редко встречается у женщин и  обеспечивает повышенный уровень тестостерона.

«Она женщина, у нас есть все доказательства, включая свидетельство о рождении», — говорит отец Хелиф, показывая её свидетельство о рождении с указанием женского пола.

В социальных сетях продолжаются дискуссии после выступления отца Хелифа на телевидении, дата издания документа подвергается сомнению.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2024 в 17:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Олимпиаде-2024 в Париже разгорелся скандал из-за участия в соревнованиях по боксу женщин с Y-хромосомами, которые обычно встречаются у мужчин. Отец олимпийской спортсменки из Алжира Имане Хелиф публично продемонстрировал её свидетельство о рождении, чтоб его дочь перестали обвинять в том, что она является мужчиной и скрывает это, сообщает BILD.".