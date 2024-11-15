Тайсон в 58 лет возвращается на ринг: CNN о здоровье боксера (видео)

Легенда бокса Майк Тайсон 15 ноября проведет первый бой за прошедшие 19 лет. Его соперником станет 27-летний Джейк Пол.

«В пятницу Тайсон снова наденет перчатки для профессионального боя против 27-летнего ютубера Джейка Пола на стадионе AT&T, домашней арене Dallas Cowboys, более чем через 7000 дней после его последнего профессионального выхода», — сообщает CNN.

Последний профессиональный бой «Железный Майк» провел 19 лет назад — против Кевина Макбрайда и потерпел поражение. В связи с грядущим боем с Джейком Полом СМИ США больше обсуждают здоровье Тайсона, чем его шансы на победу.

Сам Тайсон при этом продолжает демонстрировать не только отличную физическую форму, но и свой знаменитый взрывной характер, который прославил его не меньше, а то и больше, чем успехи в ринге. Так, на официальной церемонии взвешивания перед боем, Тайсон ударил соперника — правда открытой ладонью.

THE REASON BEHIND THE SLAP 👀 WAS THIS JAKES FAULT? 🤔⬇️ —#PaulTyson

Friday, November 15th

AT&T Stadium — Arlington, TX

Live on @netflix pic.twitter.com/WihgFrYw92 — Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) November 15, 2024

Изначально два боксера должны были встретиться еще в июле 2024-го, но бой отложили из-за того, что у Майка обострилась язва. Впрочем, его основные проблемы могут быть связаны не с желудком, а с головой, считают американские медики.

«Учитывая, что вся его профессиональная жизнь была основана на ударах в голову, Тайсон может быть подвержен более высокому риску неврологических повреждений, когда он вернется на ринг», — пишет CNN, ссылаясь на мнение доцента клинической неврологии Нитина Сети.

Журналисты cвязались с Тайсоном, чтобы дать ему возможность прокомментировать свое состояние здоровья перед боем с Полом. Однако комментария не последовало. На своей странице в соцсети Х боксер 11 ноября разместил видео, где тренируется перед боем. И другим постом коротко сообщил: «Готов».

Журналисты же обратились к комиссии, которая разрешила 58-летнему спортсмену выйти на ринг.

«По данным Техасского департамента лицензирования и регулирования (TDLR) — комиссии, которая санкционировала профессиональный бой, — боксеры старше 36 лет должны предоставить последние результаты электроэнцефалограммы или электрокардиограммы — измерения мозговой и сердечной активности — перед боем. TDLR сообщил CNN, что результаты тестов «должны быть благоприятными, чтобы (бойцы) были допущены к участию в соревнованиях». TDLR сообщил CNN, что одобрил профессиональный бой между Тайсоном и Полом с некоторыми исключениями, то есть бой продлится восемь раундов, по две минуты на каждый раунд, и оба боксера будут в перчатках весом 14 унций», — отмечают журналисты.

В руководстве по медицинским стандартам Спортивной комиссии штата Нью-Йорк перечислены факторы, которые позволяют отнести боксеров к категории «бойцов с высоким риском». В частности — если им больше 40 лет и они не занимались спортом более года после начала профессиональной карьеры. Тайсон попадает в оба параметра, так как будет драться в возрасте 58 лет и не дрался профессионально с 2005 года.

Аналитики напомнили: с возрастом у боксеров могут развиваться симптомы или состояния, такие как неспособность спать, хроническое головокружение, хронические постконтузионные симптомы, хронические признаки болезни Паркинсона и хроническая травматическая энцефалопатия (ХТЭ). Восприимчивость к неврологическим осложнениям только увеличивается с возрастом.

Нитин Сети считает, что для защиты боксеров от долгосрочных неврологических повреждений предстоит сделать еще много. В том числе — о своем здоровье и жизни должны задуматься сами спортсмены и их семьи.

«Ни один боксер никогда не скажет: «С меня хватит. Я ухожу». И я всегда говорю: «Нет ничего плохого в том, чтобы сказать «No mas» («Больше нет» — Ред.). Будут дни, когда вы выйдете на ринг, и это не ваш день, и вы решите: «Ладно, хорошо. Я не думаю, что смогу продолжать заниматься этим боксом», — говорит Сети.

Сейчас медицинские ассоциации различных стран, включая Всемирную медицинскую ассоциацию, призывают вообще к полному запрету бокса. Однако он остается одним из самых популярных видов спорта в мире — в том числе и благодаря таким бойцам, как Тайсон.

«Взрывной характер этого вида спорта, сюжетные линии и яркие личности порой делают его обязательным для просмотра по телевизору. Тайсон привнес все это в бокс за свою долгую и часто противоречивую карьеру, но когда он выйдет на ринг в пятницу, неврологическое воздействие, которое он может почувствовать, может перевесить позитивные моменты», — подытоживают журналисты CNN.