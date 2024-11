Тайсон в 58 лет возвращается на ринг: CNN о здоровье боксера (видео)

Легенда бокса Майк Тайсон 15 ноября проведет первый бой за прошедшие 19 лет. Его соперником станет 27-летний Джейк Пол.

«В пятницу Тайсон снова наденет перчатки для профессионального боя против 27-летнего ютубера Джейка Пола на стадионе AT&T, домашней арене Dallas Cowboys, более чем через 7000 дней после его последнего профессионального выхода», — сообщает CNN.

Последний профессиональный бой «Железный Майк» провел 19 лет назад — против Кевина Макбрайда и потерпел поражение. В связи с грядущим боем с Джейком Полом СМИ США больше обсуждают здоровье Тайсона, чем его шансы на победу.

Сам Тайсон при этом продолжает демонстрировать не только отличную физическую форму, но и свой знаменитый взрывной характер, который прославил его не меньше, а то и больше, чем успехи в ринге. Так, на официальной церемонии взвешивания перед боем, Тайсон ударил соперника — правда открытой ладонью.

