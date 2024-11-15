Тайсон в 58 лет возвращается на ринг: CNN о здоровье боксера (видео)
Легенда бокса Майк Тайсон 15 ноября проведет первый бой за прошедшие 19 лет. Его соперником станет 27-летний Джейк Пол.
«В пятницу Тайсон снова наденет перчатки для профессионального боя против 27-летнего ютубера Джейка Пола на стадионе AT&T, домашней арене Dallas Cowboys, более чем через 7000 дней после его последнего профессионального выхода», — сообщает CNN.
Последний профессиональный бой «Железный Майк» провел 19 лет назад — против Кевина Макбрайда и потерпел поражение. В связи с грядущим боем с Джейком Полом СМИ США больше обсуждают здоровье Тайсона, чем его шансы на победу.
Сам Тайсон при этом продолжает демонстрировать не только отличную физическую форму, но и свой знаменитый взрывной характер, который прославил его не меньше, а то и больше, чем успехи в ринге. Так, на официальной церемонии взвешивания перед боем, Тайсон ударил соперника — правда открытой ладонью.
THE REASON BEHIND THE SLAP 👀
WAS THIS JAKES FAULT? 🤔⬇️
—#PaulTyson
Friday, November 15th
AT&T Stadium — Arlington, TX
Live on @netflix pic.twitter.com/WihgFrYw92
— Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) November 15, 2024
Изначально два боксера должны были встретиться еще в июле 2024-го, но бой отложили из-за того, что у Майка обострилась язва. Впрочем, его основные проблемы могут быть связаны не с желудком, а с головой, считают американские медики.
«Учитывая, что вся его профессиональная жизнь была основана на ударах в голову, Тайсон может быть подвержен более высокому риску неврологических повреждений, когда он вернется на ринг», — пишет CNN, ссылаясь на мнение доцента клинической неврологии Нитина Сети.
Журналисты cвязались с Тайсоном, чтобы дать ему возможность прокомментировать свое состояние здоровья перед боем с Полом. Однако комментария не последовало. На своей странице в соцсети Х боксер 11 ноября разместил видео, где тренируется перед боем. И другим постом коротко сообщил: «Готов».
Natural Born Killer.#PaulTyson pic.twitter.com/YwwbsXlTPd
— Mike Tyson (@MikeTyson) November 11, 2024
Журналисты же обратились к комиссии, которая разрешила 58-летнему спортсмену выйти на ринг.
«По данным Техасского департамента лицензирования и регулирования (TDLR) — комиссии, которая санкционировала профессиональный бой, — боксеры старше 36 лет должны предоставить последние результаты электроэнцефалограммы или электрокардиограммы — измерения мозговой и сердечной активности — перед боем. TDLR сообщил CNN, что результаты тестов «должны быть благоприятными, чтобы (бойцы) были допущены к участию в соревнованиях». TDLR сообщил CNN, что одобрил профессиональный бой между Тайсоном и Полом с некоторыми исключениями, то есть бой продлится восемь раундов, по две минуты на каждый раунд, и оба боксера будут в перчатках весом 14 унций», — отмечают журналисты.
В руководстве по медицинским стандартам Спортивной комиссии штата Нью-Йорк перечислены факторы, которые позволяют отнести боксеров к категории «бойцов с высоким риском». В частности — если им больше 40 лет и они не занимались спортом более года после начала профессиональной карьеры. Тайсон попадает в оба параметра, так как будет драться в возрасте 58 лет и не дрался профессионально с 2005 года.
Аналитики напомнили: с возрастом у боксеров могут развиваться симптомы или состояния, такие как неспособность спать, хроническое головокружение, хронические постконтузионные симптомы, хронические признаки болезни Паркинсона и хроническая травматическая энцефалопатия (ХТЭ). Восприимчивость к неврологическим осложнениям только увеличивается с возрастом.
Читайте также: Синхронное плавание в ванной и сальто дома: врачи бьют тревогу из-за Олимпиады
Нитин Сети считает, что для защиты боксеров от долгосрочных неврологических повреждений предстоит сделать еще много. В том числе — о своем здоровье и жизни должны задуматься сами спортсмены и их семьи.
«Ни один боксер никогда не скажет: «С меня хватит. Я ухожу». И я всегда говорю: «Нет ничего плохого в том, чтобы сказать «No mas» («Больше нет» — Ред.). Будут дни, когда вы выйдете на ринг, и это не ваш день, и вы решите: «Ладно, хорошо. Я не думаю, что смогу продолжать заниматься этим боксом», — говорит Сети.
Сейчас медицинские ассоциации различных стран, включая Всемирную медицинскую ассоциацию, призывают вообще к полному запрету бокса. Однако он остается одним из самых популярных видов спорта в мире — в том числе и благодаря таким бойцам, как Тайсон.
«Взрывной характер этого вида спорта, сюжетные линии и яркие личности порой делают его обязательным для просмотра по телевизору. Тайсон привнес все это в бокс за свою долгую и часто противоречивую карьеру, но когда он выйдет на ринг в пятницу, неврологическое воздействие, которое он может почувствовать, может перевесить позитивные моменты», — подытоживают журналисты CNN.
Новости по теме:
- Категории: Мир, Спорт; Теги: бокс, возвращение, Тайсон;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Тайсон в 58 лет возвращается на ринг: CNN о здоровье боксера (видео)»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 ноября 2024 в 12:15;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Легенда бокса Майк Тайсон 15 ноября проведет первый бой за прошедшие 19 лет. Его соперником станет 27-летний Джейк Пол".