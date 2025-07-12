Мост между Салтовкой и центром, новые велодороги: что хотят создать в Харькове

Транспортную стратегию в Харькове презентовал заместитель директора по планированию транспорта британской инжиниринговой компании «Arup» Тьяго Оливейра, пишут в пресс-службе мэрии.

Презентация прошла в Риме. Городской голова Игорь Терехов отметил, что во время полномасштабного вторжения в Харькове повреждено или полностью разрушено около 65% транспортной инфраструктуры.

«Мы не можем позволить себе просто ремонтировать то, что разрушено. Мы будем создавать новое. Это будет устойчивая, безбарьерная, современная инфраструктура. Харькову необходимо обновить подвижной состав метро, троллейбусы, трамваи, автобусы, восстановить контактную сеть. Необходимо создать вектор развития зеленого города, поэтому долгосрочная перспектива предусматривает разработку, в частности, велосипедных дорог. И я приглашаю международных партнеров активно участвовать в этом проекте и приобщаться к восстановлению Харькова», – сказал Терехов.

В свою очередь Тьяго Оливейра акцентировал, что во время разработки транспортной стратегии ориентировались на генплан, который создает Фонд Нормана Фостера.

«Он привел конкретные примеры, в частности, возможность расширения сети общественного транспорта в направлении Салтовки, создание научного кластера с мультимодальным пересадочным узлом, который сможет обслуживать до 150 тыс. человек», – передают в мэрии.

Также в городе хотят развить велосипедную инфраструктуру, активизировать пространство у рек и построить новый мост, который будет связать Салтовку с центром Харькова.

«Транспортная стратегия базируется на трех главных принципах: экологичность, безопасность, качество. Мы не хотим, чтобы эта стратегия оставалась неизменной. Она должна быть динамичной. Этот проект действительно меня поразил, потому что он особенный», – отметил Тьяго Оливейра.