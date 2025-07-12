Live
  • Сб 12.07.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.82
  • EUR 48.98

Мост между Салтовкой и центром, новые велодороги: что хотят создать в Харькове

Мир 21:42   12.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Мост между Салтовкой и центром, новые велодороги: что хотят создать в Харькове Фото: ХГС

Транспортную стратегию в Харькове презентовал заместитель директора по планированию транспорта британской инжиниринговой компании «Arup» Тьяго Оливейра, пишут в пресс-службе мэрии.

Презентация прошла в Риме. Городской голова Игорь Терехов отметил, что во время полномасштабного вторжения в Харькове повреждено или полностью разрушено около 65% транспортной инфраструктуры.

«Мы не можем позволить себе просто ремонтировать то, что разрушено. Мы будем создавать новое. Это будет устойчивая, безбарьерная, современная инфраструктура. Харькову необходимо обновить подвижной состав метро, троллейбусы, трамваи, автобусы, восстановить контактную сеть. Необходимо создать вектор развития зеленого города, поэтому долгосрочная перспектива предусматривает разработку, в частности, велосипедных дорог. И я приглашаю международных партнеров активно участвовать в этом проекте и приобщаться к восстановлению Харькова», – сказал Терехов.

В свою очередь Тьяго Оливейра акцентировал, что во время разработки транспортной стратегии ориентировались на генплан, который создает Фонд Нормана Фостера.

«Он привел конкретные примеры, в частности, возможность расширения сети общественного транспорта в направлении Салтовки, создание научного кластера с мультимодальным пересадочным узлом, который сможет обслуживать до 150 тыс. человек», – передают в мэрии.

Также в городе хотят развить велосипедную инфраструктуру, активизировать пространство у рек и построить новый мост, который будет связать Салтовку с центром Харькова.

«Транспортная стратегия базируется на трех главных принципах: экологичность, безопасность, качество. Мы не хотим, чтобы эта стратегия оставалась неизменной. Она должна быть динамичной. Этот проект действительно меня поразил, потому что он особенный», – отметил Тьяго Оливейра.

Читайте также: Харьков получит миллионы долларов на энергетику: что будут делать

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Кратковременный дождь и град накроет Харьковщину – прогноз погоды на 13 июля
Кратковременный дождь и град накроет Харьковщину – прогноз погоды на 13 июля
12.07.2025, 20:40
Новости Харькова — главное за 12 июля: город атаковали с воздуха, пострадавшие
Новости Харькова — главное за 12 июля: город атаковали с воздуха, пострадавшие
12.07.2025, 15:51
Зачем россиянам Меловое на Харьковщине; продвижение оккупантов к Боровой
Зачем россиянам Меловое на Харьковщине; продвижение оккупантов к Боровой
12.07.2025, 19:00
Из огня спасли 82-летнего мужчину: в Харькове горела многоэтажка
Из огня спасли 82-летнего мужчину: в Харькове горела многоэтажка
12.07.2025, 15:49
Семь раз наступал враг на севере Харьковщины – вечерняя сводка Генштаба
Семь раз наступал враг на севере Харьковщины – вечерняя сводка Генштаба
12.07.2025, 18:25
Мост между Салтовкой и центром, новые велодороги: что хотят создать в Харькове
Мост между Салтовкой и центром, новые велодороги: что хотят создать в Харькове
12.07.2025, 21:42

Новости по теме:

18:31
Что нужно, чтобы жители Харькова вернулись домой, Терехов рассказал европейцам
14:49
Не только восстановление: Терехов назвал приоритеты для Харькова
22:01
Научный квартал на «Барабашово» презентовал Терехов в Риме (фото)
20:44
Харьков получит грантов на 25 миллионов евро: Терехов сообщил, как потратят
21:08
Просили на Харьковщине: о важных изменениях по «єВідновленню» сообщил Кулеба

Вы читали новость: «Мост между Салтовкой и центром, новые велодороги: что хотят создать в Харькове»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 июля 2025 в 21:42;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Транспортную стратегию в Харькове презентовал заместитель директора по планированию транспорта британской инжиниринговой компании «Arup» Тьяго Оливейра, пишут в пресс-службе мэрии.".