Міст між Салтівкою і центром, нові велодоріжки: що хочуть створити в Харкові

Транспортну стратегію у Харкові презентував заступник директора з планування транспорту британської інжинірингової компанії «Arup» Тьяго Олівейра, пишуть у пресслужбі мерії.

Презентація відбулася у Римі. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що під час повномасштабного вторгнення в Харкові пошкоджено чи повністю зруйновано близько 65% транспортної інфраструктури.

“Ми не можемо дозволити собі просто ремонтувати те, що зруйновано. Ми будемо створювати нове. Це буде стійка, безбар’єрна, сучасна інфраструктура. Харкову необхідно оновити рухомий склад метро, тролейбуси, трамваї, автобуси, відновити контактну мережу. Необхідно створити вектор розвитку зеленого міста, тому довгострокова перспектива передбачає розробку, зокрема, велосипедних доріг. І я запрошую міжнародних партнерів брати активну участь у цьому проєкті та долучатися до відновлення Харкова”, – сказав Терехов.

Своєю чергою Тьяго Олівейра наголосив, що під час розробки транспортної стратегії орієнтувалися на генплан, який створює Фонд Нормана Фостера.

“Він навів конкретні приклади, зокрема можливість розширення мережі громадського транспорту в напрямку Салтівки, створення наукового кластера з мультимодальним пересадочним вузлом, який зможе обслуговувати до 150 тис. осіб”, – передають у мерії.

Також у місті хочуть розвинути велосипедну інфраструктуру, активізувати простір біля річок та побудувати новий міст, який зв’язуватиме Салтівку з центром Харкова.

“Транспортна стратегія базується на трьох головних принципах: екологічність, безпечність, якість. Ми не хочемо, щоб ця стратегія залишалася незмінною. Вона має бути динамічною. Цей проєкт справді мене вразив, бо він особливий”, – зазначив Тьяго Олівейра.