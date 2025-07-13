Какие пригородные рейсы отменили на Харьковщине из-за непогоды
Укрзалізниця сообщила, какие рейсы пригородных поездов изменились из-за непогоды.
Меняются маршруты на сегодня:
🚊№6431 будет курсировать Харьков – Савинцы (вместо Харьков-Левада – Савинцы).
🚊№6177/6478 будет курсировать Харьков – Золочев (вместо Харьков-Левада – Золочев).
❌На сегодня временно отменяют рейсы:
🚊№6853 и №6525 Харьков – Лозовая.
🚊№6856 Лозовая – Харьков.
🚊№6691 Харьков – Берестин.
🚊№6694 Берестин — Харьков.
🚊№6705 Харьков – Змиев.
🚊№6704 Змиев – Харьков.
❌14 июля, завтра, временно отменяют рейсы:
🚊№6512 Лозовая — Харьков.
🚊 Также поезд №6678 сообщением Берестин – Харьков курсирует со станции Мерефа с задержкой 2 часа и 32 минуты.
Читайте также: Разрушительный ураган пронесся по любимым местам отдыха харьковчан (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", непогода, рейс, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Какие пригородные рейсы отменили на Харьковщине из-за непогоды»; из категории Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 июля 2025 в 12:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укрзалізниця сообщила, какие рейсы пригородных поездов изменились из-за непогоды.".