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Какие пригородные рейсы отменили на Харьковщине из-за непогоды

Транспорт 12:23   13.07.2025
Оксана Якушко
Какие пригородные рейсы отменили на Харьковщине из-за непогоды

Укрзалізниця сообщила, какие рейсы пригородных поездов изменились из-за непогоды.

Меняются маршруты на сегодня:

🚊№6431 будет курсировать Харьков – Савинцы (вместо Харьков-Левада – Савинцы).
🚊№6177/6478 будет курсировать Харьков – Золочев (вместо Харьков-Левада – Золочев).

❌На сегодня временно отменяют рейсы:
🚊№6853 и №6525 Харьков – Лозовая.
🚊№6856 Лозовая – Харьков.
🚊№6691 Харьков – Берестин.
🚊№6694 Берестин — Харьков.
🚊№6705 Харьков – Змиев.
🚊№6704 Змиев – Харьков.

❌14 июля, завтра, временно отменяют рейсы:
🚊№6512 Лозовая — Харьков.

🚊 Также поезд №6678 сообщением Берестин – Харьков курсирует со станции Мерефа с задержкой 2 часа и 32 минуты.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2025 в 12:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укрзалізниця сообщила, какие рейсы пригородных поездов изменились из-за непогоды.".