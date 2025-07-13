Live
  • Нд 13.07.2025
  • Харків  +30°С
  • USD 41.82
  • EUR 48.98

Які приміські рейси ходять скасували на Харківщині через негоду

Транспорт 12:23   13.07.2025
Оксана Якушко
Які приміські рейси ходять скасували на Харківщині через негоду

Укрзалізниця повідомила, які рейси приміських поїздів змінилися через негоду.

Змінюються маршрути на сьогодні:

🚊№6431 курсуватиме Харків – Савинці (замість Харків-Левада – Савинці).

🚊№6177/6478 курсуватиме Харків – Золочів (замість Харків-Левада – Золочів).

❌На сьогодні тимчасово скасовують рейси:

🚊№6853 та №6525 Харків – Лозова.

🚊№6856 Лозова – Харків.

🚊№6691 Харків – Берестин.

🚊№6694 Берестин – Харків.

🚊№6705 Харків – Зміїв.

🚊№6704 Зміїв – Харків.

❌14 липня, завтра, тимчасово скасовують рейси:

🚊№6512 Лозова – Харків.

🚊Також поїзд №6678 сполученням Берестин – Харків курсує зі станції Мерефа із затримкою 2 години та 32 хвилин.

Читайте також: Буревій наробив лиха в улюблених місцях відпочинку харків’ян (відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Які приміські рейси ходять скасували на Харківщині через негоду
Які приміські рейси ходять скасували на Харківщині через негоду
13.07.2025, 12:23
Буревій наробив лиха в улюблених місцях відпочинку харків’ян (відео)
Буревій наробив лиха в улюблених місцях відпочинку харків’ян (відео)
13.07.2025, 12:04
Яку шкоду наробив небачений буревій у Харкові, повідомив Терехов
Яку шкоду наробив небачений буревій у Харкові, повідомив Терехов
13.07.2025, 11:20
Знову буде небезпечно – буревій і грозу очікують у неділю у Харкові та області
Знову буде небезпечно – буревій і грозу очікують у неділю у Харкові та області
13.07.2025, 09:01
Новини Харкова — головне за 13 липня: наслідки небаченого буревію
Новини Харкова — головне за 13 липня: наслідки небаченого буревію
13.07.2025, 11:20
Росіяни окупували ще один населений пункт біля Куп’янська
Росіяни окупували ще один населений пункт біля Куп’янська
12.07.2025, 12:00

Новини за темою:

23:04
Через розгул стихії на Харківщині в регіоні затримуються поїзди
19:27
Жіночі купе з’являться ще в одному поїзді з Харкова
10:29
Харківські діти їздитимуть в Карпати у нових вагонах – «УЗ» показала фото
19:25
Атака на Дніпро: пошкоджений поїзд «Одеса-Запоріжжя», 15 загиблих у місті
20:15
“Два тижні як призначили” – в Харкові загинула очільниця Малої Південної

Ви читали новину: «Які приміські рейси ходять скасували на Харківщині через негоду»; з категорії Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2025 в 12:23;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укрзалізниця повідомила, які рейси приміських поїздів змінилися через негоду.".