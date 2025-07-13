Які приміські рейси ходять скасували на Харківщині через негоду
Укрзалізниця повідомила, які рейси приміських поїздів змінилися через негоду.
Змінюються маршрути на сьогодні:
🚊№6431 курсуватиме Харків – Савинці (замість Харків-Левада – Савинці).
🚊№6177/6478 курсуватиме Харків – Золочів (замість Харків-Левада – Золочів).
❌На сьогодні тимчасово скасовують рейси:
🚊№6853 та №6525 Харків – Лозова.
🚊№6856 Лозова – Харків.
🚊№6691 Харків – Берестин.
🚊№6694 Берестин – Харків.
🚊№6705 Харків – Зміїв.
🚊№6704 Зміїв – Харків.
❌14 липня, завтра, тимчасово скасовують рейси:
🚊№6512 Лозова – Харків.
🚊Також поїзд №6678 сполученням Берестин – Харків курсує зі станції Мерефа із затримкою 2 години та 32 хвилин.
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- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: АО "Укрзалізниця", непогода, рейс, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2025 в 12:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укрзалізниця повідомила, які рейси приміських поїздів змінилися через негоду.".