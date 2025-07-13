Сегодня 13 июля: какой праздник и день в истории
13 июля в Украине – День рыбака. В этот день 1772 года Джеймс Кук начал первое в истории кругосветное плавание с запада на восток. В этот день 1870-го Отто фон Бисмарк выпустил Эмскую депешу, спровоцировавшую франко-прусскую войну. В 1930-м стартовал первый Чемпионат мира по футболу. В 1947-м страны Европы приняли «план Маршалла». А в 1973-м вышел первый альбом группы «Queen». В 2024 году российская армия нанесла ракетный удар по поселку Буды в Харьковском районе.
Праздники и памятные даты 13 июля
13 июля в Украине – День рыбака, его отмечают во второе воскресенье июля.
Также сегодня: Международный день горных пород, День музыки в парикмахерских, Международный день головоломки.
13 июля в истории
13 июля 1772 года британский мореплаватель Джеймс Кук начал свое кругосветное плавание. Это была вторая экспедиция Кука. Подробнее.
13 июля 1870 года Отто фон Бисмарк разослал из Бад-Эмса по дворам Европы телеграмму, вошедшую в историю как «Эмская депеша». Подробнее.
13 июля 1930 года начался первый чемпионат мира по футболу. Принимал состязание Уругвай. Подробнее.
13 июля 1940 года родился украинский диссидент и политзаключенный, член Украинской Хельсинской группы Иван Сокульский. Подробнее.
13 июля 1947 года во время Парижской конференции министры иностранных дел 16 стран западной Европы согласились принять план восстановления, вошедший в историю как «план Маршалла». Подробнее.
13 июля 1973 года вышел первый альбом группы «Queen». Подробнее.
13 июля 2024 года российская армия нанесла ракетный удар по поселку Буды в Харьковском районе. Враг применил тактику повторного удара, выдержав паузу между атакой первой и второй ракетами «Искандер М». В результате вторая прилетела, когда на место уже прибыли спасатели и полицейские. На месте погибли: начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря и полицейский сектора реагирования патрульной полиции Харьковского районного управления Алексей Кощей.
Ранения получили трое спасателей, полицейский и около 20 гражданских, в том числе — 14-летняя девочка. Удар повредил объекты железнодорожной инфраструктуры, жилые дома и автомобили. Среди пострадавших было пять железнодорожников.
Церковный праздник 13 июля
13 июля чтят память святых отцов шести Вселенских соборов (это переходящий праздник, который отмечают в воскресенье, ближайшее к 16 июля). Также сегодня — собор архангела Гавриила. Подробнее.
Народные приметы
Если кукушка кукует, то лето будет длинным и жарким, а если молчит, то снег выпадет рано.
Если карпы ушли на дно водоема – будет непогода.
Что нельзя делать 13 июля
Категорически запрещено неуважение к хлебу: нельзя выбрасывать его остатки или сметать крошки на пол.
Нельзя бездельничать и долго спать.
Нельзя врать – обман обязательно раскроется.
Новости по теме:
- Категории: Календарь, Культура, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: буды, ГСЧС, загиблі, история, погибшие, полиция, ракетний удар, свято, церковный праздник;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сегодня 13 июля: какой праздник и день в истории»; из категории Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 июля 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 июля в Украине – День рыбака. В этот день 1772 года Джеймс Кук начал первое в истории кругосветное плавание с запада на восток".