Армия РФ повторно ударила по поселку на Харьковщине: есть погибший (обновлено)

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что 13 июля оккупанты нанесли повторный удар по поселку Буды.

Он также отметил, что в результате удара ранены люди. Их количество выясняется.

Позже Синегубов сообщил, что в результате удара погиб один человек.

Напомним, до этого около 15:40 в разных районах Харькова был слышен взрыв. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по поселку Буды в Харьковском районе. Также взрыв был слышен в Харькове в 16:08.