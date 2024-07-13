Армия РФ повторно ударила по поселку на Харьковщине: есть погибший (обновлено)
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что 13 июля оккупанты нанесли повторный удар по поселку Буды.
Он также отметил, что в результате удара ранены люди. Их количество выясняется.
Позже Синегубов сообщил, что в результате удара погиб один человек.
Напомним, до этого около 15:40 в разных районах Харькова был слышен взрыв. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по поселку Буды в Харьковском районе. Также взрыв был слышен в Харькове в 16:08.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: буды, повторный, синегубов, удар, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2024 в 16:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что 13 июля оккупанты нанесли повторный удар по поселку Буды.".