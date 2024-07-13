Live
  • Сб 13.07.2024
  • Харьков  +34°С
  • USD 40.88
  • EUR 44.38

Армия РФ повторно ударила по поселку на Харьковщине: есть погибший (обновлено)

Происшествия 16:59   13.07.2024
Виктория Яковенко
Армия РФ повторно ударила по поселку на Харьковщине: есть погибший (обновлено)

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что 13 июля оккупанты нанесли повторный удар по поселку Буды.

Он также отметил, что в результате удара ранены люди. Их количество выясняется.

Позже Синегубов сообщил, что в результате удара погиб один человек.

Напомним, до этого около 15:40 в разных районах Харькова был слышен взрыв. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по поселку Буды в Харьковском районе. Также взрыв был слышен в Харькове в 16:08.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове снова был слышен взрыв: враг наносит удары — Мельник
В Харькове снова был слышен взрыв: враг наносит удары — Мельник
13.07.2024, 16:12
В Харькове слышали взрыв: Синегубов сообщил, куда «прилетело»
В Харькове слышали взрыв: Синегубов сообщил, куда «прилетело»
13.07.2024, 16:02
Армия РФ повторно ударила по поселку на Харьковщине: есть погибший (обновлено)
Армия РФ повторно ударила по поселку на Харьковщине: есть погибший (обновлено)
13.07.2024, 16:59
Главные новости Харькова 13 июля: были слышны взрывы — «прилеты» в Будах
Главные новости Харькова 13 июля: были слышны взрывы — «прилеты» в Будах
13.07.2024, 17:07
«Зеленский готов дать команду затопить Харьков» — РФ разгоняет новый фейк
«Зеленский готов дать команду затопить Харьков» — РФ разгоняет новый фейк
13.07.2024, 09:24
Кто ест урожай на Харьковщине: информация Госпродпотребслужбы
Кто ест урожай на Харьковщине: информация Госпродпотребслужбы
13.07.2024, 11:45

Новости по теме:

16:02
В Харькове слышали взрыв: Синегубов сообщил, куда «прилетело»
11:41
Многоэтажка горела на Харьковщине: 20 жителей эвакуировали (фото)
22:26
В Будах под Харьковом — карантин из-за бешенства: что ждет владельцев животных
08:03
На Харьковщине из-за обстрелов вспыхнуло девять пожаров
10:07
Житель поселка под Харьковом носил с собой по улицам тротиловую шашку (фото)

Вы читали новость: «Армия РФ повторно ударила по поселку на Харьковщине: есть погибший (обновлено)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 июля 2024 в 16:59;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что 13 июля оккупанты нанесли повторный удар по поселку Буды.".