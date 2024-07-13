В Харькове слышали взрыв: Синегубов сообщил, куда «прилетело»

Около 15:40 в разных районах Харькова был слышен взрыв. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по поселку Буды в Харьковском районе.

«Осколковое ранение получил мужчина 24 лет. Осмотр места попадания продолжается», – написал Синегубов.