РФ обстреляла Купянщину: есть пострадавшая – ХОВА

13 июля армия РФ обстреляла населенные пункты Купянского района на Харьковщине, сообщили в ХОВА.

В частности, в 11:45 оккупанты ударили по селу Пристин. Информация о пострадавших не поступала.

Около 12:00 в результате обстрела загорелось помещение отделения Новой почты в поселке Купянск-Узловой. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также в результате вражеских ударов по Купянск-Узловому ранение стеклом получила 39-летняя женщина. Ей была оказана медицинская помощь на месте.