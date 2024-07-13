РФ обстреляла Купянщину: есть пострадавшая – ХОВА
13 июля армия РФ обстреляла населенные пункты Купянского района на Харьковщине, сообщили в ХОВА.
В частности, в 11:45 оккупанты ударили по селу Пристин. Информация о пострадавших не поступала.
Около 12:00 в результате обстрела загорелось помещение отделения Новой почты в поселке Купянск-Узловой. По предварительным данным, пострадавших нет.
Также в результате вражеских ударов по Купянск-Узловому ранение стеклом получила 39-летняя женщина. Ей была оказана медицинская помощь на месте.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Купянщина, обстрел, ранена, рф, удар, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2024 в 14:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 июля армия РФ обстреляла населенные пункты Купянского района на Харьковщине, сообщили в ХОВА.".