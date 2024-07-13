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РФ обстреляла Купянщину: есть пострадавшая – ХОВА

Происшествия 14:00   13.07.2024
Виктория Яковенко
РФ обстреляла Купянщину: есть пострадавшая – ХОВА

13 июля армия РФ обстреляла населенные пункты Купянского района на Харьковщине, сообщили в ХОВА.

В частности, в 11:45 оккупанты ударили по селу Пристин. Информация о пострадавших не поступала.

Около 12:00 в результате обстрела загорелось помещение отделения Новой почты в поселке Купянск-Узловой. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также в результате вражеских ударов по Купянск-Узловому ранение стеклом получила 39-летняя женщина. Ей была оказана медицинская помощь на месте.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2024 в 14:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 июля армия РФ обстреляла населенные пункты Купянского района на Харьковщине, сообщили в ХОВА.".